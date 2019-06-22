ГлавнаяНовости

«Реал» решил отказаться от идеи с покупкой Неймара

сегодня, 02:31

«Реал» отказался от идеи с приобретением нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.

Одна из причин такого решения – результаты опроса среди болельщиков мадридского клуба. Большинство фанатов «сливочных» не желает видеть Неймара в команде. Также на решение «Реала» повлияли последние события, связанные с бразильцем: удар Неймаром болельщика после финала Кубка Франции, его разногласия с партнёрами по ПСЖ, обвинение в изнасиловании и череда травм.

Однако в услугах Неймара по-прежнему заинтересована «Барселона». По слухам, «сине-гранатовые» предложили ПСЖ 100 млн евро и Филиппе Коутиньо в обмен на 27-летнего бразильца.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фирпо: «Звонили ли мне из „Реала“? Спросите у них»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
СлухиДе Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год
Сегодня, 02:05 Комментарии2
СлухиАдебайор может вернуться в АПЛ
Сегодня, 01:42 Комментарии0
СлухиХамес в ближайшие часы станет игроком «Наполи»
Сегодня, 00:28 Комментарии0
Слухи«Интер» договорился с «Сассуоло» о трансфере Сенси
Сегодня, 00:16 Комментарии1
СлухиЗвезда «Фулхэма» хочет присоединиться к «Интеру» следующим летом
Сегодня, 00:11 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
   182 / 709
сегодня в 03:14
Правильно что отказались от этого петуха.
Пусть валит обратно в каталонский балет.
рус фан
рус фан
   108 / 709
сегодня в 03:06
Уже купили налево Азара, так что с Неймаром было сразу все понятно.
АС35
АС35
   4 / 709
сегодня в 03:04
Неймарище)))
SoberBober
SoberBober
   409 / 709
сегодня в 02:43
"На решение «Реала» повлияли последние события, связанные с бразильцем: удар Неймаром болельщика после финала Кубка Франции, его разногласия с партнёрами по ПСЖ, обвинение в изнасиловании и череда травм.
Однако в услугах Неймара по-прежнему заинтересована «Барселона»"....
Я понимаю, что у Барсы каждый второй, наверное, игрок с такой себе репутацией, но Неймар? Реально, Барса, что с тобой не так?
ABir
ABir
   339 / 709
сегодня в 02:38
И это правильно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100