«Реал» решил отказаться от идеи с покупкой Неймара

«Реал» отказался от идеи с приобретением нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.
Одна из причин такого решения – результаты опроса среди болельщиков мадридского клуба. Большинство фанатов «сливочных» не желает видеть Неймара в команде. Также на решение «Реала» повлияли последние события, связанные с бразильцем: удар Неймаром болельщика после финала Кубка Франции, его разногласия с партнёрами по ПСЖ, обвинение в изнасиловании и череда травм.
Однако в услугах Неймара по-прежнему заинтересована «Барселона». По слухам, «сине-гранатовые» предложили ПСЖ 100 млн евро и Филиппе Коутиньо в обмен на 27-летнего бразильца.
Пусть валит обратно в каталонский балет.
Пусть валит обратно в каталонский балет.
Однако в услугах Неймара по-прежнему заинтересована «Барселона»"....
Я понимаю, что у Барсы каждый второй, наверное, игрок с такой себе репутацией, но Неймар? Реально, Барса, что с тобой не так?
Однако в услугах Неймара по-прежнему заинтересована «Барселона»"....
Я понимаю, что у Барсы каждый второй, наверное, игрок с такой себе репутацией, но Неймар? Реально, Барса, что с тобой не так?