«Реал» решил отказаться от идеи с покупкой Неймара

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«Реал» отказался от идеи с приобретением нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.

Одна из причин такого решения – результаты опроса среди болельщиков мадридского клуба. Большинство фанатов «сливочных» не желает видеть Неймара в команде. Также на решение «Реала» повлияли последние события, связанные с бразильцем: удар Неймаром болельщика после финала Кубка Франции, его разногласия с партнёрами по ПСЖ , обвинение в изнасиловании и череда травм.