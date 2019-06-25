Месси: «Аргентина должна улучшить свою игру»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины прокомментировал победу над Катаром (2:0) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Венесуэлой.

Я рад, что нам удалось выйти в плей-офф. Такие матчи сложны тем, что есть страх не выйти из группы, так что нам было важно одержать в нём победу.

Я уверен в том, что нам необходимо улучшать свою игру. Нам нужна была победа, чтобы точно пройти в следующий раунд, и мы её добыли. Теперь стартует новый Кубок Америки, и больше у нас нет права на ошибку.

В матче с Венесуэлой мы должны сыграть лучше, потому что их команда имеет чёткое представление о том, что она делает на поле.