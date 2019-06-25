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Месси: «Аргентина должна улучшить свою игру»

сегодня, 02:49
КатарЛоготип футбольный клуб Катар0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Катаром (2:0) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Венесуэлой.

Я рад, что нам удалось выйти в плей-офф. Такие матчи сложны тем, что есть страх не выйти из группы, так что нам было важно одержать в нём победу.

Я уверен в том, что нам необходимо улучшать свою игру. Нам нужна была победа, чтобы точно пройти в следующий раунд, и мы её добыли. Теперь стартует новый Кубок Америки, и больше у нас нет права на ошибку.

В матче с Венесуэлой мы должны сыграть лучше, потому что их команда имеет чёткое представление о том, что она делает на поле.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   31 / 654
сегодня в 04:12
Гном не чего не сделал для выхода в плей офф это якорь Аргентины который тянет сборную на дно.
АС35
АС35
   2 / 654
сегодня в 02:53
Нам нужна была победа, чтобы точно пройти в следующий раунд, и мы её добыли.

Добыли, если бы для вас Катар не пригласили)
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