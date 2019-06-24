Промес: «Я будто вернулся домой»

Полузащитник поделился эмоциями от своего возвращения в «Аякс».

24 июня голландец подписал с клубом пятилетний контракт.

Я словно вернулся в домой, это особенный момент. Когда-то я пришел сюда маленьким мальчиком, а теперь пришел мужчиной. Когда «Аякс» только обратился ко мне, я думал, это невозможно. Я отыграл лишь один год в Испании и не планировал делать следующий шаг так быстро, но это всё же произошло. Хочу, чтобы болельщики «Аякса» были довольны моей игрой.