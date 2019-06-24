ГлавнаяНовости

Промес: «Я будто вернулся домой»

вчера, 23:48

Полузащитник Квинси Промес поделился эмоциями от своего возвращения в «Аякс».

24 июня голландец подписал с клубом пятилетний контракт.

Я словно вернулся в домой, это особенный момент. Когда-то я пришел сюда маленьким мальчиком, а теперь пришел мужчиной. Когда «Аякс» только обратился ко мне, я думал, это невозможно. Я отыграл лишь один год в Испании и не планировал делать следующий шаг так быстро, но это всё же произошло. Хочу, чтобы болельщики «Аякса» были довольны моей игрой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кристиан Сапата: «„Милан“ навсегда останется в моем сердце»
Вчера, 18:26 Комментарии0
Мэр Милана намерен сохранить «Сан-Сиро» минимум до 2026 года
Вчера, 18:22 Комментарии4
Ширер: «То, что происходит в „Ньюкасле“, - это полный хаос»
Вчера, 18:07 Комментарии4
Мане: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на успех с Сенегалом в КАН»
Вчера, 17:43 Комментарии6
Хамес - о будущем: «Я ничего не могу сделать, многое решает „Реал“»
Вчера, 17:32 Комментарии8
Тренер сборной Чили: «Суарес и Кавани - выдающиеся игроки»
Вчера, 17:14 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   43 / 654
сегодня в 01:19
парень третий раз домой возвращается, и никак пристроится не может))))
yrasikos22
yrasikos22
   427 / 654
сегодня в 00:27
Балабол,а недавно ещё ромбик целовал и говорил что Спартак его дом и хотел вернутся,в Аяксе щас золотое поколение Голландии так что врядли Промес выдержит конкуренцию.
kotmyshka
kotmyshka
   61 / 654
сегодня в 00:12
Разумеется, домой...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   4 / 654
вчера в 23:59
да с них бенфик и базелей хватит))
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 654
вчера в 23:58
Антоха,старайся
Footbolista
Footbolista
   19 / 654
вчера в 23:53
Антошка, Антошка,
Отсыпь бакланам в ЛЧ немножко...
viv
viv
   84 / 654
вчера в 23:49
Антошка, Антошка,
Давай-давай в Аякс копать картошку

Ну или коноплюшку как вариант
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100