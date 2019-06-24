Мане: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на успех с Сенегалом в КАН»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала признался, что он мечтает выиграть Кубок Африканских Наций.

На Кубке Африки всё зависит от нас. Конечно, мы входим в число фаворитов, не буду скрывать. Но только этого статуса недостаточно для победы.

Победа в Кубке Африки с командой, которая никогда его не выигрывала, стала бы великолепным событием. Я даже обменял бы победу в Лиге чемпионов на успех с Сенегалом в КАН. Это моя безумная мечта.