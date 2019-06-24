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Мане: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на успех с Сенегалом в КАН»

сегодня, 17:43

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признался, что он мечтает выиграть Кубок Африканских Наций.

На Кубке Африки всё зависит от нас. Конечно, мы входим в число фаворитов, не буду скрывать. Но только этого статуса недостаточно для победы.

Победа в Кубке Африки с командой, которая никогда его не выигрывала, стала бы великолепным событием. Я даже обменял бы победу в Лиге чемпионов на успех с Сенегалом в КАН. Это моя безумная мечта.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   329 / 656
сегодня в 19:02
дааа, невысоко ценит клубный "успех", впрочем по делу: понимая явную его сомнительность.
DXTK
DXTK ответил Pronto
   182 / 656
сегодня в 18:46
Да не обижайся ты, хоспади. Просто шпоры бестрофейник лютый, проверенный временем, прими это как данность.
не фанату российского проекта говорить о бестрофейнике..... у краснодара до сих пор не одного трофея... деньги на ветер блин......
dzvinka
dzvinka
   47 / 656
сегодня в 18:34
ну ты же не месси, так что шансы взять кубок есть.
Pronto
Pronto ответил DXTK
   150 / 656
сегодня в 17:57
Даже Мане понимает........Подаренная победа для Ливера в лиге чемпионов Скоминой, ничего не стоит, как честная победа на кубке африки с Сенегалом.
Да не обижайся ты, хоспади.
Просто шпоры бестрофейник лютый, проверенный временем, прими это как данность.
DXTK
DXTK
   182 / 656
сегодня в 17:53
Даже Мане понимает........Подаренная победа для Ливера в лиге чемпионов Скоминой, ничего не стоит, как честная победа на кубке африки с Сенегалом.
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