Каннаваро: «Пьянич лучше, чем Жоржиньо»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о том, какие игроки будут процветать в «Ювентусе» после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри.

Бьюсь об заклад, это будет Пьянич. Если он настроится на игру, станет более решительным, с теми качествами, которые у него есть, он добьется большого успеха. Он лучше, чем Жоржиньо.

Еще Бернардески проявит себя в атаке. И Куадрадо, он очень похож на Кальехона.