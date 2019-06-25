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Каннаваро: «Пьянич лучше, чем Жоржиньо»

сегодня, 15:49

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро поделился мнением о том, какие игроки будут процветать в «Ювентусе» после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри.

Бьюсь об заклад, это будет Пьянич. Если он настроится на игру, станет более решительным, с теми качествами, которые у него есть, он добьется большого успеха. Он лучше, чем Жоржиньо.  

Еще Бернардески проявит себя в атаке. И Куадрадо, он очень похож на Кальехона. 

Ранее Каннаваро прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить «Ювентус». 

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cska plus
cska plus
   3 / 661
сегодня в 16:11
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Boxert
Boxert
   95 / 661
сегодня в 15:57
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