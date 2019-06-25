Журналист: «„Ливерпуль“ ведет конкретные переговоры по Николя Пепе»

Нападающий «Лилля» может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщил главный редактор французского издания RMC Мохамед Бухафси.

Здесь речь о трансфере на 80 млн евро, поэтому эта ситуация требует времени и спокойствия. Я знаю, что очень конкретные переговоры идут с «Ливерпулем». Мой коллега из L'Equipe утверждал также об интересе «Атлетико» и «Интера». Об «Атлетико» я ничего не могу сказать, а про «Интер» я слышал, но, думаю, для итальянцев 80 млн евро - слишком дорого.