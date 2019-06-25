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Журналист: «„Ливерпуль“ ведет конкретные переговоры по Николя Пепе»

вчера, 22:04

Нападающий «Лилля» Николя Пепе может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщил главный редактор французского издания RMC Мохамед Бухафси.

Здесь речь о трансфере на 80 млн евро, поэтому эта ситуация требует времени и спокойствия. Я знаю, что очень конкретные переговоры идут с «Ливерпулем». Мой коллега из L'Equipe утверждал также об интересе «Атлетико» и «Интера». Об «Атлетико» я ничего не могу сказать, а про «Интер» я слышал, но, думаю, для итальянцев 80 млн евро - слишком дорого.

24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   273 / 663
вчера в 22:56
Ливерпуль не собирается тратить много денег в это ТО, они уже скорее всего отказались от покупки Бруно Фернандеса за 70 млн, а за Пепе хотят аж 80 млн, поэтому это скорее всего утка.
Bavaria_M
Bavaria_M
   117 / 663
вчера в 22:29
А он свечку держал? Ох оштрафовать бы его и на 15 суток, а то совсем оборзели журналюги
STVA 1
STVA 1
   29 / 663
вчера в 22:09
Пепе 80 млн , а Мане могут за 180 впарить
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