Журналист: «„Ливерпуль“ ведет конкретные переговоры по Николя Пепе»

Нападающий «Лилля» Николя Пепе может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщил главный редактор французского издания RMC Мохамед Бухафси.
Здесь речь о трансфере на 80 млн евро, поэтому эта ситуация требует времени и спокойствия. Я знаю, что очень конкретные переговоры идут с «Ливерпулем». Мой коллега из L'Equipe утверждал также об интересе «Атлетико» и «Интера». Об «Атлетико» я ничего не могу сказать, а про «Интер» я слышал, но, думаю, для итальянцев 80 млн евро - слишком дорого.
24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.