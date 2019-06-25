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«Лидс» предложил Тотти возобновить карьеру нападающего

сегодня, 18:13

Председатель правления «Лидса» Андреа Радриццани предложил легендарному футболисту «Ромы» Франческо Тотти возобновить карьеру в его клубе.

О предложении сообщил бывший итальянский футболист и друг Тотти Марко Боррьелло, хотя он не уточнил, о каком именно клубе идет речь. Однако СМИ утверждают, что это «Лидс».

Я знаю, что один из руководителей английского клуба предложил Тотти вернуться в футбол. Радриццани ли это? Не знаю.

42-летний Тотти 2 года назад завершил карьеру футболиста, однако недавно он покинул «Рому» из-за конфликта с руководством.

«Лидс» начнет новый сезон в Чемпионшипе. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   104 / 665
сегодня в 19:28
Этот Радриццани должно быть крепко не любит Императора раз предлагает ему на старости лет прокрутиться через мясорубку .
ДСА
ДСА
   102 / 665
сегодня в 19:13
Это вряд ли, вот в чемпионате Сан-Морино можно поиграть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   123 / 665
сегодня в 18:59
его ради пиара зовут
STVA 1
STVA 1
   30 / 665
сегодня в 18:48
В Шипе да в 42 года !!! Это жесть...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   291 / 665
сегодня в 18:42
Если в форме,почему бы и нет
АС35
АС35
   2 / 665
сегодня в 18:22
НАПАДАЮЩИЙ В 42 ГОДА))) Посмотрите на Буффона в 41 год, но Буффон вратарь.
cevin cigan
cevin cigan
   22 / 665
сегодня в 18:21
Пожалейте легенду!!!
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