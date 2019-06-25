«Лидс» предложил Тотти возобновить карьеру нападающего

Председатель правления «Лидса» Андреа Радриццани предложил легендарному футболисту «Ромы» Франческо Тотти возобновить карьеру в его клубе.
О предложении сообщил бывший итальянский футболист и друг Тотти Марко Боррьелло, хотя он не уточнил, о каком именно клубе идет речь. Однако СМИ утверждают, что это «Лидс».
Я знаю, что один из руководителей английского клуба предложил Тотти вернуться в футбол. Радриццани ли это? Не знаю.
42-летний Тотти 2 года назад завершил карьеру футболиста, однако недавно он покинул «Рому» из-за конфликта с руководством.
«Лидс» начнет новый сезон в Чемпионшипе.