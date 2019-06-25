Красно-белый вернулся к истокам

сегодня, 15:30

«Аякс» - четвертый подряд красно-белый клуб в профессиональной карьере Квинси Промеса. «Соккер.ру» рассказывает о долгом пути экс-спартаковца домой.

Амстердам, «Аякс», улицы

Какой больной футболом амстердамский мальчишка не мечтает играть за «Аякс»? Квинси не был исключением из правил. Его футбольный путь начинался в футбольных школах «РКСВ ДСГ» и «Де С’81», а потом на талантливого парня обратил внимание «Аякс», где Промес и научился многому из того, что умеет. Квинси в «Аяксе» с 10 лет, был основным игроком юношеских команд разных возрастов, еще мальчишкой повидал свет, принимая участие в турнирах по всему земному шару. Например, Квинси вспоминал, как во время одного из соревнований в Катаре смог взять автографы и сфотографироваться с Марадоной и Пеле – память на всю жизнь.

Но по мере взросления жизнь улиц стала захватывать Промеса все сильнее, учебу он и до этого не особенно чествовал, а тут и футбол отошел на второй план. Квинси стал мнить из себя звезду, много разговаривал и мало тренировался, дошло до того, что в 16 лет в «Аяксе» ему выписали «волчий билет». И спустя годы Промес признавал, что решение было справедливым, а он действительно заслужил такой пинок под зад из-за звездной болезни и бесконечных пререканий с тренерами:

Я покинул «Аякс» из-за своего поведения. Не могу винить в этом никого, кроме самого себя. С другой стороны, иногда человеку просто необходимо получить жестокий урок жизни, чтобы все переосмыслить и стать лучше. Для меня таким уроком стало отчисление из «Аякса». Я вернулся на улицу, остался без денег, без мечты, без будущего. Моей самой главной проблемой было то, что я считал себя большой звездой, но мне дали понять, что это не так. Благодарен «Аяксу» за это.

Возвращение в футбол и самый важный тренер

Правда, после ухода из «Аякса» мозги на место у Квинси встали не сразу. Года полтора он пропадал на улицах и не занимался профессионально футболом, пока, наконец, не осознал, что его жизнь катится куда-то не туда. Некоторое время Промес провел в «Харлеме», который связан печальной историей с одним из его будущих клубов – «Спартаком», а потом Квинси оказался в «Твенте», в составе которого и дебютировал в профессиональном футболе. Впрочем, к 20 годам (уже зрелый футболист по голландским меркам) у Промеса было всего лишь три матча во взрослом футболе – ничтожно мало.

Карьера была под угрозой, и тут Промесу бросил спасательный круг Эрик тен Хаг, который был немного знаком с Квинси по юношам «Твенте». Нынешний рулевой «Аякса» летом 2012-го только начинал тренерскую карьеру, возглавив команду из Эрестедивизии (второго дивизиона) «Гоу Эхед Иглс». Несмотря на предложения от команд первого дивизиона, уже поумневший Промес выбрал «орлов» и тен Хага, который предложил четкий план по развитию задремавшего из-за звездной пыли и упущенного времени таланта:

Хотелось наверстать упущенное время, мне нужно было успеть многому научиться, в первую очередь, в ментальном плане: послушанию, игровой дисциплине, правильному отношению к победам и поражениям. Эрик пообещал, что поможет мне в этом, и слово свое сдержал. Тогда мне казалось, что он очень жесткий тренер, иногда я даже обижался на него, но потом я понял, что его жесткость и требовательность полностью оправданы. Именно тен Хаг вылепил из меня профессионального [ударение на это слово] футболиста.

В составе «Гоу Эхед Иглс» Квинси запустил свою карьеру, в том сезоне он забил 14 голов и добавил к ним 11 «ассистов», стал лучшим в команде по обоим показателям, а «орлы» впервые почти за 20 лет вышли в Эредивизию. Выполнив эту миссию вместе, Промес и тен Хаг расстались на шесть лет. Квинси после хорошего сезона в составе «Твенте» перешел в «Спартак», где стал настоящим любимцем трибун и помог «красно-белым» выиграть чемпионат, а Эрик потренировал вторую команду «Баварии», а затем вернулся на родину и транзитом через «Утрехт» попал в «Аякс», с которым на второй год работы оформил «золотой дубль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Снова в «Аяксе». Снова под руководством тен Хага

Возвращение спустя 11 лет в «Аякс» для Промеса – это еще одна история о преодолении, которые он так любит. Сезон Квинси в «Севилье» не был счастливым, и на то были причины. Переход в «Аякс», да еще и к Эрику тен Хагу – это лучшее, что могло случиться с карьерой Промеса этим летом. Во-первых, тренер, который запускал карьеру Квинси, найдет способ ее перезапустить после испанских приключений. Во-вторых, голландец возвращается домой и становится частью команды, которая снова сыграет в Лиге чемпионов. В-третьих, в «Аяксе» у Промеса точно будет место в стартовом составе, тен Хаг возлагает на своего старого знакомого большие надежды:

У Квинси ДНК «Аякса». Это техничный, талантливый, креативный игрок, который не стесняется брать на себя ответственность и играть смело. У него есть опыт выступлений в Испании и России. Промес – состоявшийся футболист, который всегда что-то создает на поле, он всегда может придумать гол, даже на ровном месте. А еще он очень позитивный парень.

Отметим, что «Аякс» и Марк Овермарс, определяющий спортивную стратегию клуба, не отошли от заданного в прошлом году тренда – покупать состоявшихся игроков. Это говорит о том, что «Аякс» хочет не только воспитывать и продавать молодежь, но и нацелен на достижение результатов. За Квинси амстердамский клуб выложил около 15 миллионов евро сразу (еще 5 прописаны в качестве бонусов, также «Севилья» закрепила за собой процент от последующего трансфера). Кстати, от этой сделки выиграл и «Спартак», который получит свои законные 20%, как было оговорено с «Севильей».

Что же касается обещанного места для Промеса в основе «Аякса», то на сегодняшний день оно не освободилось, но этот чудесный миг не за горами. Однозначно Квинси будет играть на фланге атаки, где основными в прошедшем сезоне были Хаким Зиеш и Давид Нерес. Приход Квинси означает, что, как минимум, один из этих футболистов покинет «Аякс» в ближайшее время. Скорее всего, это будет Нерес, причем за него в Амстердаме намерены выручить, как минимум, в три раза больше, чем отдали за Квинси. А падения по качеству, если тен Хаг раззадорит Промеса, может и не случиться. Пока это похоже на очень хорошую историю для всех.