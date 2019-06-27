«Атлетико» решил выкупить Фелиша за 126 млн евро

«Бенфика» выступила с пресс-релизом, объявив об официальном предложении «Атлетико» относительного молодого таланта Жоау Фелиша. Мадридский клуб готов потратить на 19-летнего полузащитника 126 млн евро - на 6 млн больше, чем составляет стоимость выкупа португальца.
Таким образом, Фелиш может стать четвертым самым дорогим футболистом в истории. Дороже были только Килиан Мбаппе (ПСЖ, 135 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона», 145 млн) и Неймар (ПСЖ, 222 млн).
Теперь остается дождаться официального объявления о трансфере.
BREAKING OFFICIAL STATEMENT FROM BENFICA CONFIRMS ATLETI BID FOR 126 MILLION EUROS BEING ANALYSED pic.twitter.com/xyN1v3FktL— AtléticoFans (@AtleticoFans) 26 июня 2019 г.
"Валенсия" то Дзадзу купит, то Гедеша (2 гола с игры) за 50 миллионов, теперь престарелого лавочника Силессена за 35 миллионов.
"Атлетико" еще круче - Лемар за 70 мультов в топку, Коста за 70 мультов ниочем.
Кажется, они соревнуются, кто больше денег в молоко просадит.
"Валенсия" то Дзадзу купит, то Гедеша (2 гола с игры) за 50 миллионов, теперь престарелого лавочника Силессена за 35 миллионов.
"Атлетико" еще круче - Лемар за 70 мультов в топку, Коста за 70 мультов ниочем.
Кажется, они соревнуются, кто больше денег в молоко просадит.