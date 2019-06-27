«Атлетико» решил выкупить Фелиша за 126 млн евро

сегодня, 00:46

«Бенфика» выступила с пресс-релизом, объявив об официальном предложении «Атлетико» относительного молодого таланта . Мадридский клуб готов потратить на 19-летнего полузащитника 126 млн евро - на 6 млн больше, чем составляет стоимость выкупа португальца.

Таким образом, Фелиш может стать четвертым самым дорогим футболистом в истории. Дороже были только Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 135 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона», 145 млн) и Неймар ( ПСЖ , 222 млн).

Теперь остается дождаться официального объявления о трансфере.