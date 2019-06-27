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«Атлетико» решил выкупить Фелиша за 126 млн евро

сегодня, 00:46

«Бенфика» выступила с пресс-релизом, объявив об официальном предложении «Атлетико» относительного молодого таланта Жоау Фелиша. Мадридский клуб готов потратить на 19-летнего полузащитника 126 млн евро - на 6 млн больше, чем составляет стоимость выкупа португальца.

Таким образом, Фелиш может стать четвертым самым дорогим футболистом в истории. Дороже были только Килиан Мбаппе (ПСЖ, 135 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона», 145 млн) и Неймар (ПСЖ, 222 млн).

Теперь остается дождаться официального объявления о трансфере.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 661
сегодня в 01:57
Этот Феликс должно быть просто бриллиант.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 01:57
А..ть
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   167 / 661
сегодня в 01:55
Не скажу, что видел много игр с ним (вряд ли даже целый тайм наберется), но по тому, что видел- не впечатлил, тем более на 126 лямов. Тот же Мбаппе сходу показал уровень и перспективы, а вот про этого то же самое не могу сказать.
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 661
сегодня в 01:52
Ничего себе
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   245 / 661
сегодня в 01:25
странное будет приобретение за неадекватные деньги. можно угадать конечно и он вдруг станет суперзвездой а можно не угадать и над атлетико еще долго будут угарать за такой мезмозглый слив 126 миллионов.
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 661
сегодня в 01:25
Ого, серьезно Атлетико усиляется молодцы! Тоже теперь могут проварачивать большие трансферы как стали грандом Испании. Должны матрасы составить конкуренцию Реалу в новом сезоне за титул Ла Лиги!
razdvatri
razdvatri
   583 / 661
сегодня в 01:25
120 лямов за ноунейма, вот это потратили деньги с гризмана так потратили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   13 / 661
сегодня в 01:22
Всё-таки отвалили 126 лямов за 19-летнего пацана с одним хорошим сезоном в активе на уровне чемпионата Португалии и аутсайдеров в ЛЕ.
Наверное, вдохновились его корявым хэт-триком в ЛЕ)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 661
сегодня в 01:21
"Валенсия" с "Атлетико" просто шокируют своими трансферами.

"Валенсия" то Дзадзу купит, то Гедеша (2 гола с игры) за 50 миллионов, теперь престарелого лавочника Силессена за 35 миллионов.

"Атлетико" еще круче - Лемар за 70 мультов в топку, Коста за 70 мультов ниочем.

Кажется, они соревнуются, кто больше денег в молоко просадит.
Шейх Сити
Шейх Сити
   500 / 661
сегодня в 01:17
испанцы опять взрывают рынок!
Sully
Sully
   41 / 661
сегодня в 01:11
почему не триСТО мульёнив?
allemz
allemz
   84 / 661
сегодня в 01:10
Всё-таки отвалили 126 лямов за 19-летнего пацана с одним хорошим сезоном в активе на уровне чемпионата Португалии и аутсайдеров в ЛЕ.
рус фан
рус фан
   161 / 661
сегодня в 01:09
Матрасы что так уверены что он станет супер звездой, не пересмотрели ли его демо роликов случаем.
JackNorz
JackNorz
   66 / 661
сегодня в 01:02
Откуда такие безумные цифры? Красная цена 50, и то потому что молодой
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   30 / 661
сегодня в 00:57
Ну х.. его знает заиграет ли))
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