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«Сочи» может арендовать Заболотного и Новосельцева

сегодня, 17:15

Согласно информации источника, «Сочи» может взять в аренду футболистов «Зенита» Ивана Новосельцева и Антона Заболотного.

В том же направлении мог отправиться и Дмитрий Полоз, но нападающий не горит желанием переходить в «Сочи» и намерен продолжить карьеру в «Ростове».

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
   291 / 661
сегодня в 18:24
Скатертью дорога..... :)))))
LOpp
LOpp
   6 / 661
сегодня в 18:23
В Зените такого хлама много.
112910415
112910415
   52 / 661
сегодня в 18:16
ерунда, полная ерунда !
точно известно (из интервью Семака) ,что в Зените все любят Заболотного !
если их злодейски разлучить, зачахнет самобытная команда !
утка, короче
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 661
сегодня в 18:10
Не знаю сколько Сочи требует за "приют" этих игроков....но Зениту надо соглашаться....на любые условия.....
Аренда.....только с обязательной функцией выкупа...это важно...
При чём надо установить сумму выкупа игроков в размере 1 рубля 40 копеек....
fanilich
fanilich
   284 / 661
сегодня в 17:57
Условно "Сочи" собирает команду на вылет.Заболотных и Новоснльцев давно "кончились" как футболисты, присев на лавочку Газпрома
Sully
Sully
   40 / 661
сегодня в 17:48
Сочи??? пффф... ЗеБолотный поедет в Барсу или Реал!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 661
сегодня в 17:47
кто следующий?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   50 / 661
сегодня в 17:44
За болотных должен играть там, где сейчас находится. Все говорит за это)
Zimmer
Zimmer
   202 / 661
сегодня в 17:43
Поближе к курорту, Чёрному морю.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   39 / 661
сегодня в 17:41
Зенит убирает врагов.
номер 12
номер 12
   85 / 661
сегодня в 17:36
От двух Заболотных в одной команде вселенная треснет напополам.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 661
сегодня в 17:33
Этих надо не в аренду, а продавать, а еще лучше отдать с доплатой, чтобы наверняка от них избавиться. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   26 / 661
сегодня в 17:31
И Глушакова с Димой туда! Вот будет Dream Team)))
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   24 / 661
сегодня в 17:30
Заболотный усилит Сочи, скоро свиньи в этом убедятся. Новосельцев способен усилить только пердивный ростов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   75 / 661
сегодня в 17:27
В Сочи формируют команду мечты.
Faustello
Faustello
   7 / 661
сегодня в 17:24
Явное ослабление Зенита.
Сочи капает под конкурентов за чемпионство!
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