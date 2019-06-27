«Сочи» может арендовать Заболотного и Новосельцева

Согласно информации источника, «Сочи» может взять в аренду футболистов «Зенита» Ивана Новосельцева и Антона Заболотного.
В том же направлении мог отправиться и Дмитрий Полоз, но нападающий не горит желанием переходить в «Сочи» и намерен продолжить карьеру в «Ростове».
точно известно (из интервью Семака) ,что в Зените все любят Заболотного !
если их злодейски разлучить, зачахнет самобытная команда !
утка, короче
точно известно (из интервью Семака) ,что в Зените все любят Заболотного !
если их злодейски разлучить, зачахнет самобытная команда !
утка, короче
Аренда.....только с обязательной функцией выкупа...это важно...
При чём надо установить сумму выкупа игроков в размере 1 рубля 40 копеек....
Аренда.....только с обязательной функцией выкупа...это важно...
При чём надо установить сумму выкупа игроков в размере 1 рубля 40 копеек....
Сочи капает под конкурентов за чемпионство!
Сочи капает под конкурентов за чемпионство!