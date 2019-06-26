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Директор «Чертаново»: «В это трансферное окно мы точно никого не продадим»

сегодня, 20:40

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клуб не будет продавать футболистов в ближайшее трансферное окно.

Дело в том, что у нас в прошлые года бюджет клуба зависел только от продажи футболистов и некоторых спонсоров. В этом году мы нашли деньги для того, чтобы не продавать футболистов и всех сохранить. В это трансферное окно мы точно никого не продадим.

Следующий чемпионат будет сложнее, чем предыдущий, так как нас никто не знал, все недооценивали, а теперь к нам будут относиться гораздо серьезнее. По ходу сезона мы уже будем понимать, какие цели ставим перед собой. В прошлом сезоне мы задали высокую планку, достичь ее снова будет очень тяжело, но мы мечтаем о большем.

Напомним, сегодня «Чертаново» одержало разгромную победу (7:0) над старейшим профессиональным клубом в мире, «Шеффилдом». 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   27 / 661
сегодня в 21:18
И правильно
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 20:47
Все правильно, надо заменить спартак на чертаново в ПЛ.
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