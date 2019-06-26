Директор «Чертаново»: «В это трансферное окно мы точно никого не продадим»

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клуб не будет продавать футболистов в ближайшее трансферное окно.

Дело в том, что у нас в прошлые года бюджет клуба зависел только от продажи футболистов и некоторых спонсоров. В этом году мы нашли деньги для того, чтобы не продавать футболистов и всех сохранить. В это трансферное окно мы точно никого не продадим.

Следующий чемпионат будет сложнее, чем предыдущий, так как нас никто не знал, все недооценивали, а теперь к нам будут относиться гораздо серьезнее. По ходу сезона мы уже будем понимать, какие цели ставим перед собой. В прошлом сезоне мы задали высокую планку, достичь ее снова будет очень тяжело, но мы мечтаем о большем.