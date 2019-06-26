СМИ: «Зенит» оформил трансфер вингера сборной Колумбии

По информации журналиста Хулиана Сеспедеса, фланговый полузащитник колумбийского клуба «Жуниор» Луис Диас стал игроком «Зенита».
Сообщается, что трансфер был оформлен сегодня и обошелся «сине-бело-голубым» в 7 млн евро.
22-летний футболист забил 18 голов в 67 матчах за «Жуниор», а также сейчас представляет на Кубке Америки сборную Колумбии, которая вышла в плей-офф.
твиттер Хулио да еще и Саследеса...
На официальном сайте Зенита подобных новостей нет!
твиттер Хулио да еще и Саследеса...
На официальном сайте Зенита подобных новостей нет!
https://www.youtube.com/watch?v=yEi3DzhCywQ
правильный выбор!
ждем третьего колумбийца в составе Зенита!
правильный выбор!
ждем третьего колумбийца в составе Зенита!