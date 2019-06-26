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СМИ: «Зенит» оформил трансфер вингера сборной Колумбии

сегодня, 21:08

По информации журналиста Хулиана Сеспедеса, фланговый полузащитник колумбийского клуба «Жуниор» Луис Диас стал игроком «Зенита».

Сообщается, что трансфер был оформлен сегодня и обошелся «сине-бело-голубым» в 7 млн евро.

22-летний футболист забил 18 голов в 67 матчах за «Жуниор», а также сейчас представляет на Кубке Америки сборную Колумбии, которая вышла в плей-офф.

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Все комментарии
beefs
beefs
   64 / 663
сегодня в 22:58
поздравляем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 663
сегодня в 22:54
Паровозов
Паровозов
   376 / 663
сегодня в 22:49
Сущие копейки для зени, посмотрим как заиграет в нашем чемпе.
Leningrad 84
Leningrad 84
   202 / 663
сегодня в 22:47
Какой-то странный источник у тов. Мельника:
твиттер Хулио да еще и Саследеса...
На официальном сайте Зенита подобных новостей нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   9 / 663
сегодня в 22:34
Главное, недорого. Спартачи и москофские бабушки могут спать спокойно...
номер 12
номер 12
   80 / 663
сегодня в 22:33
Трансфер это конечно хорошо, но куда девать всех остальных легионеров? Пора начинать чистить состав и привлекать к игре свою молодежь.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 663
сегодня в 22:30
Смысл трансфера таков что пацан на долгие годы теперь в сборной колумбии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ZaZizu
   4 / 663
сегодня в 22:28
в псж? не ,там разок обожглись больше такого не допустят. будут по 10 уходить в китай,турцию
Союзник противников
Союзник противников
   86 / 663
сегодня в 22:23
Ну купили,ну недорого...Остальное узнаем в финале ЛЧ.
ZaZizu
ZaZizu
   368 / 663
сегодня в 22:22
хорошо работают селекционеры,через пару лет все эти покупки по 7-8млн будут по 20-30 уходить
parallels
parallels ответил LOpp
   6 / 663
сегодня в 22:15
Будет вкусняшек из Колумбии привозить.
смотрите, кто вылез!! расскажи, как время проводил после позора от ростова? искали тебя - не нашли)
Шишанутый
Шишанутый
   30 / 663
сегодня в 22:09
Зенька решила аогентинцев на клумбийцев поменять. Скоро и до бразильцев доберутся. Понаберут с фавелл, цыета Зенита окрасятся в черный!)
FILL3286
FILL3286
   22 / 663
сегодня в 22:01
    andreika20133
    andreika20133
       356 / 663
    сегодня в 22:00
    Ну В ОБЩЕМ не плохой.
    LOpp
    LOpp
       7 / 663
    сегодня в 22:00
    Будет вкусняшек из Колумбии привозить.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 663
    сегодня в 21:57
    Пока это слухи анализы свои поберегу. Гыгыгы
    Sully
    Sully ответил Pablo Emilio Escobar Gaviria
       46 / 663
    сегодня в 21:53
    У Зенита теперь 2 колумбийца, я полностью поддерживаю Зенит!!! правильный выбор! ждем третьего колумбийца в составе Зенита!
    Viva Colombia!

    Сп62
    Сп62
       203 / 663
    сегодня в 21:51
    Судя по деньгам, должен что то показать.
    Sully
    Sully
       46 / 663
    сегодня в 21:50
    это был потенциальный клиент Порту, так что трансфер отличный... Порту давал 6 лямов за него... как мы знаем Порту знает что покупает, думаю будет не хуже Барриоса на своей позиции!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Владимир_Спартак
       4 / 663
    сегодня в 21:50
    да здравствует Дюков и его трофей
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 663
    сегодня в 21:49
    Квинси тащит Нидерланды а Диас статист
    cska plus
    cska plus
       2 / 663
    сегодня в 21:49
    Диас сильный футболист.
    Jum13
    Jum13
       29 / 663
    сегодня в 21:48
    Зенит - зачем вы так с Филом? )))
    Footbolista
    Footbolista
       15 / 663
    сегодня в 21:46
    Вот теперь у лазурных и луис и фернандо в одном флаконе))...чо там с пальмами?...не слышу))...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       51 / 663
    сегодня в 21:45
    Да здраствует Колумбия и Колумб, который открыл Америку 🇨🇴!!!!) 😊
    Pablo Emilio Escobar Gaviria
    Pablo Emilio Escobar Gaviria
       425 / 663
    сегодня в 21:42
    У Зенита теперь 2 колумбийца, я полностью поддерживаю Зенит!!!
    правильный выбор!
    ждем третьего колумбийца в составе Зенита!
    Sully
    Sully
       46 / 663
    сегодня в 21:40
    отлично!
    Faustello
    Faustello
       5 / 663
    сегодня в 21:38
    Посмотрим если не утка.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
       448 / 663
    сегодня в 21:37
    По нарезкам красава.
    CSKA2012
    CSKA2012
       194 / 663
    сегодня в 21:37
    Загорелый таджик?))
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