СМИ: «Зенит» оформил трансфер вингера сборной Колумбии

сегодня, 21:08

По информации журналиста Хулиана Сеспедеса, фланговый полузащитник колумбийского клуба «Жуниор» стал игроком «Зенита».

Сообщается, что трансфер был оформлен сегодня и обошелся «сине-бело-голубым» в 7 млн евро.

22-летний футболист забил 18 голов в 67 матчах за «Жуниор», а также сейчас представляет на Кубке Америки сборную Колумбии, которая вышла в плей-офф.