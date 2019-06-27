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«Локомотив» и чешский «Фастав» забили 6 голов на двоих

сегодня, 18:56
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«Локомотив» обыграл чешский клуб «Фастав» в товарищеском матче

«Фастав» - «Локомотив» 2:4 (2:2)
Голы: Джафич 13, Нецас 16 - Жемалетдинов 1, Ан. Миранчук 33, Тугарев 53, Дорофеев 57

Состав «Локомотива» на первый тайм: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов

Состав «Локомотива» на второй тайм: Коченков, Лысов, Лапшов, Магкеев, Идову, Куликов, Кварацхелия, Дорофеев, Тугарев, Эдер, Рыбчинский

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Аустрией».

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Все комментарии
Alex-96
Alex-96
   105 / 656
сегодня в 19:20
Гильерме морально к обороне спартака подготавливается судя по двум дыркам за свой тайм.
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 656
сегодня в 19:20
Игроки не напрягались.
FILL3286
FILL3286 ответил 25процентный клоун
   16 / 656
сегодня в 19:03
Дорофеев? )) будем посмотреть
игоря43 братан
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 656
сегодня в 18:58
Дорофеев? )) будем посмотреть
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 18:57
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