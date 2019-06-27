«Локомотив» и чешский «Фастав» забили 6 голов на двоих

«Локомотив» обыграл чешский клуб «Фастав» в товарищеском матче
«Фастав» - «Локомотив» 2:4 (2:2)
Голы: Джафич 13, Нецас 16 - Жемалетдинов 1, Ан. Миранчук 33, Тугарев 53, Дорофеев 57
Состав «Локомотива» на первый тайм: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов
Состав «Локомотива» на второй тайм: Коченков, Лысов, Лапшов, Магкеев, Идову, Куликов, Кварацхелия, Дорофеев, Тугарев, Эдер, Рыбчинский
Ранее «Локомотив» одержал победу над «Аустрией».