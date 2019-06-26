«Ростов» обыграл «Спартак» в игре Кубка «Матч Премьер»

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» в игре первого тура товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер».
«Ростов» - «Спартак» 2:0 (2:0)
Голы: Полоз 3, Саплинов 32
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон 60), Логашов (Осинов 60), Чернов (Мамин 46), Байрамян (Вебер 46), Глебов (Черкес 78), Саплинов (Гацкан 46), Попов (Ионов 46), Полоз (Эннин 46), Сигурдарсон (Шомуродов 53)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Ещенко (Рассказов 62), Кутепов (Жиго 63), Гапонов (Джикия 46), Айртон (Мельгарехо 46), Умяров (Игнатов 46), Гулиев (Фернандо 46), Глушенков (Ломовицкий 46), Джано (Ханни 46), Мелкадзе (Ташаев 46), Зе Луиш (Адриано 46)
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Эннин 87, Жиго 89
Судья: Гисхамер Себастьян.
«Чертаново» забило семь голов «Шеффилду»;
«Ахмат» разгромил словацкий клуб. Мбенг забил 5 голов;
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна.
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Ну и СпаМ решил порадовать российских болельщиков!
«Чертаново» забило семь голов «Шеффилду»;
«Ахмат» разгромил словацкий клуб. Мбенг забил 5 голов;
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна.
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Ну и СпаМ решил порадовать российских болельщиков!
Сегодня 02:13
ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
Мне на железо на ваше вообще одинаково,я их даже за клуб не считаю((
Ты сейчас о чём? Ты хоть сам то понял о чём ты?
Сегодня 02:13
ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
Мне на железо на ваше вообще одинаково,я их даже за клуб не считаю((
Ты сейчас о чём? Ты хоть сам то понял о чём ты?
Бомжи вон зимой меньше трешки не пропускали
И ниче, чемп выиграли
Бомжи вон зимой меньше трешки не пропускали
И ниче, чемп выиграли
Не тушуйся. В каждой игре Ростова, ты, оставляешь частичку своей души! А значит- это твоя победа!!!
Не тушуйся. В каждой игре Ростова, ты, оставляешь частичку своей души! А значит- это твоя победа!!!
Просто Федун забыл захватить в самолёт карманных судеек.
Думаю, теперь ценность кубка Тины упадёт ниже плинтуса для болельщиков СпаМа...
Просто Федун забыл захватить в самолёт карманных судеек.
Думаю, теперь ценность кубка Тины упадёт ниже плинтуса для болельщиков СпаМа...
Готовимся дальше
Готовимся дальше