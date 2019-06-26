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«Ростов» обыграл «Спартак» в игре Кубка «Матч Премьер»

сегодня, 20:50
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«Ростов» одержал победу над «Спартаком» в игре первого тура товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер».

«Ростов» - «Спартак» 2:0 (2:0)
Голы: Полоз 3, Саплинов 32

«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон 60), Логашов (Осинов 60), Чернов (Мамин 46), Байрамян (Вебер 46), Глебов (Черкес 78), Саплинов (Гацкан 46), Попов (Ионов 46), Полоз (Эннин 46), Сигурдарсон (Шомуродов 53)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Ещенко (Рассказов 62), Кутепов (Жиго 63), Гапонов (Джикия 46), Айртон (Мельгарехо 46), Умяров (Игнатов 46), Гулиев (Фернандо 46), Глушенков (Ломовицкий 46), Джано (Ханни 46), Мелкадзе (Ташаев 46), Зе Луиш (Адриано 46)
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Эннин 87, Жиго 89

Судья: Гисхамер Себастьян.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
cska1948
cska1948
   194 / 661
сегодня в 21:29
«Урал» одержал победу над «Астрой» в товарищеском матче;

«Чертаново» забило семь голов «Шеффилду»;

«Ахмат» разгромил словацкий клуб. Мбенг забил 5 голов;

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна.
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Ну и СпаМ решил порадовать российских болельщиков!
EAGuar As
EAGuar As
   113 / 661
сегодня в 21:28
Это все товарковский турнир .
Аксинья
Аксинья
   56 / 661
сегодня в 21:27
Степа, а какие клубы ты уважаешь, наверно Уфу и Пуховик?
FILL3286
FILL3286 ответил Байкал-38.
   24 / 661
сегодня в 21:26
Фил если честно, то мне прикольно с таким как ты общаться! я так редко смеюсь!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Dominators
       259 / 661
    сегодня в 21:24
    Да там одна ава сразу зашкаливает .
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Dominators
       331 / 661
    сегодня в 21:24
    Ты еще скажи что за Ростов играли монстры футбола . Канадец без клюшки плюс всадник без головы Байрамян и детский сад в лице Соплинова и Осинова .
    Монстры не монстры но место ваше 8-9 в этом сезоне. К товарнякам спокойно относимся. Главное травму ведущим игрокам не выхватить.
    Питер Ман
    Питер Ман ответил Dominators
       39 / 661
    сегодня в 21:21
    Мелочь . А все равно приятно . Пусть люди радуются .Вот лично я рад . Думаю таких радующихся по стране миллионы
      Питер Ман
      Питер Ман
         39 / 661
      сегодня в 21:20
        Dominators
        Dominators ответил Байкал-38.
           283 / 661
        сегодня в 21:19
        Фил если честно, то мне прикольно с таким как ты общаться! я так редко смеюсь!
        Да там одна ава сразу зашкаливает .
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           259 / 661
        сегодня в 21:18
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
           42 / 661
        сегодня в 21:17
        Опять хрякам накидали полную авоську. хе-хе
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответил FILL3286
           259 / 661
        сегодня в 21:17
        Мне на железо на ваше вообще одинаково,я их даже за клуб не считаю((
        Фил если честно, то мне прикольно с таким как ты общаться! я так редко смеюсь!
        Dominators
        Dominators ответил Константин Белых
           283 / 661
        сегодня в 21:17
        Да ладно. В первом тайме вообще дубль почти вышел. Жиго хорош все таки. Форму наберет-один из лучших будет в сезоне. Айртон тоже старался(слава богу теперь без Навесова)).Подтянут физуху и нормально. Вперед Спартак! P.S Стыдно за лазурятню что из трусости на турнир не явились!
        Ты еще скажи что за Ростов играли монстры футбола . Канадец без клюшки плюс всадник без головы Байрамян и детский сад в лице Соплинова и Осинова .
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответил FILL3286
           259 / 661
        сегодня в 21:15
        Мне на железо на ваше вообще одинаково,я их даже за клуб не считаю((
        FILL3286
        Сегодня 02:13
        ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
        Мне на железо на ваше вообще одинаково,я их даже за клуб не считаю((

        Ты сейчас о чём? Ты хоть сам то понял о чём ты?
        FILL3286
        FILL3286 ответил Байкал-38.
           24 / 661
        сегодня в 21:13
        Фил пропадай только! Ты ещё скажи про Локо! Если про Локо то я тему разовью!
          Константин Белых
          Константин Белых
             331 / 661
          сегодня в 21:12
          Да ладно. В первом тайме вообще дубль почти вышел. Жиго хорош все таки. Форму наберет-один из лучших будет в сезоне. Айртон тоже старался(слава богу теперь без Навесова)).Подтянут физуху и нормально. Вперед Спартак! P.S Стыдно за лазурятню что из трусости на турнир не явились!
          МКС
          МКС
             64 / 661
          сегодня в 21:10
          Ну сыграли и сыграли

          Бомжи вон зимой меньше трешки не пропускали

          И ниче, чемп выиграли
          Dominators
          Dominators ответил Ген Геныч
             283 / 661
          сегодня в 21:10
          Я офигиваю!!))))))))Вы что тут серьезно обсуждаете предсезонку?!))))))))))))))Да хоть завтра ЦСКА обыграет Краснодар 15-0 или наоборот-толку от этого ноль!))))Все покажет чемпионат,а сейчас просто клубы наигрывают состав .Удивляюсь,что еще это и по телеку показывают)))))).
          Мелочь . А все равно приятно . Пусть люди радуются .Вот лично я рад . Думаю таких радующихся по стране миллионы
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответил Dominators
             224 / 661
          сегодня в 21:10
          Благодарю Витя за поздравления . Но как говорил мой первый тесть прошедший всю войну от звонка до звонка - Есть люди достойнее меня .
          Привет, Санёк!!!
          Не тушуйся. В каждой игре Ростова, ты, оставляешь частичку своей души! А значит- это твоя победа!!!
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответил Аксинья
             259 / 661
          сегодня в 21:10
          И спартачок на шашлычок вкусно очень...
          А если ещё под самогонку,да с сальцом!
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
             36 / 661
          сегодня в 21:10
          Кононову подходит Спартак))) так же как отвечает журналистам не чего не понятно но очень интересно))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
             11 / 661
          сегодня в 21:09
          Судья: Гисхамер Себастьян.

          Просто Федун забыл захватить в самолёт карманных судеек.
          Думаю, теперь ценность кубка Тины упадёт ниже плинтуса для болельщиков СпаМа...
          Литейный 4
          Литейный 4
             1 / 661
          сегодня в 21:09
            spartach091
            spartach091
               68 / 661
            сегодня в 21:08
            Неудачный матч, ростовчан с победой

            Готовимся дальше
            Байкал-38.
            Байкал-38. ответил FILL3286
               259 / 661
            сегодня в 21:08
            Победил Ростов,а стыдно за зенит)) АХАХАХАХА КАК ВСЕГДА В ОБЩЕМ
            Фил пропадай только! Ты ещё скажи про Локо! Если про Локо то я тему разовью!
            RamonCSKA
            RamonCSKA
               132 / 661
            сегодня в 21:08
            ну если посмотреть на состав, то у Ростова он очевидно сильнее, хотя их бюджет меньше в разы и это парадоксально
            Аксинья
            Аксинья ответил Байкал-38.
               56 / 661
            сегодня в 21:06
            На мясо сдали!
            И спартачок на шашлычок вкусно очень...
            viv
            viv
               85 / 661
            сегодня в 21:06
            Сашка "Три дырки" в ударе, я спокоен....
            drug01
            drug01
               90 / 661
            сегодня в 21:06
            Валера молодец!
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак ответил Литейный 4
               57 / 661
            сегодня в 21:05
            Главное считать, считать и считать...)) 😁... 😁
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