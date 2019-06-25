«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

«Зенит» переиграл болгарский «Левски» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
«Левски» - «Зенит» - 0:1 (0:0)
Гол: Азмун 48 (пен).
«Левски»: Миятович, Найденов, Каргас, Нуну Рейс, Горанов, Тьям (Юруков 55), Райнов, Мариани, Ст.Иванов (Петков 77), Костов (Димитров 66), Паулиньо (Мазурек 76).
«Зенит»: Лунев (Бабурин 46), Смольников (Терентьев 62), Иванович (Мевля 62), Ракицкий (Набиуллин 62), Жирков (Мак 62), Мусаев (Маммана 46), Нобоа (Краневиттер 62), Ригони (Эрнани 62), Ерохин (Дзюба 62), Дриусси (Оздоев 46), Азмун (Заболотный 62).
Отметим, что за матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
16ой команде третьего дивизиона Болгарии
Как надо играть в футбол
Черчесов побежал выбивать Азмуну Российский паспорт
Браво Зенит
16ой команде третьего дивизиона Болгарии
Как надо играть в футбол
Черчесов побежал выбивать Азмуну Российский паспорт
Браво Зенит
А звёзды на грудях собьёшься пересчитывать ;)
А звёзды на грудях собьёшься пересчитывать ;)
Позор!
Позор!