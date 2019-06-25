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«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

сегодня, 21:00
ЛевскиЛоготип футбольный клуб Левски (София)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» переиграл болгарский «Левски» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

«Левски» - «Зенит» - 0:1 (0:0)
Гол: Азмун 48 (пен).

«Левски»: Миятович, Найденов, Каргас, Нуну Рейс, Горанов, Тьям (Юруков 55), Райнов, Мариани, Ст.Иванов (Петков 77), Костов (Димитров 66), Паулиньо (Мазурек 76).

«Зенит»: Лунев (Бабурин 46), Смольников (Терентьев 62), Иванович (Мевля 62), Ракицкий (Набиуллин 62), Жирков (Мак 62), Мусаев (Маммана 46), Нобоа (Краневиттер 62), Ригони (Эрнани 62), Ерохин (Дзюба 62), Дриусси (Оздоев 46), Азмун (Заболотный 62).

Отметим, что за матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 666
сегодня в 22:35
Левски это такой же середняк, как и Спартак ,только в Болгарии. Кстати побратим свиней. Гыгыгы
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 666
сегодня в 22:00
Зенит с победой!
МКС
МКС
   81 / 666
сегодня в 21:50
Наши чемпионы показали

16ой команде третьего дивизиона Болгарии

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Черчесов побежал выбивать Азмуну Российский паспорт

Браво Зенит
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 666
сегодня в 21:48
Стрелки это у вас на Ваське)...а газпром то в Питер переехал...нехилая прибавка к бюджету)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Footbolista
   11 / 666
сегодня в 21:45
Газпромнефть это нефтедоллары?)....весь Питер в заправках лазурного цвета...
Не надо стрелки переводить. Москва вся в Лукойлах, а все деньги как раз в ней и есть...
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 666
сегодня в 21:37
Газпромнефть это нефтедоллары?)....весь Питер в заправках лазурного цвета...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Footbolista
   11 / 666
сегодня в 21:36
Питерских новичков сразу в газпромбанк тащат...наличку показывают)...
Ну, ваших тоже с народных нефтедолларов не обижают ;)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   347 / 666
сегодня в 21:32
Опять газпромовские жидко обделались
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 666
сегодня в 21:28
Питерских новичков сразу в газпромбанк тащат...наличку показывают)...
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 666
сегодня в 21:25
жарко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Литейный 4
   11 / 666
сегодня в 21:25
Потренировались и нормально. Это свиньи сразу себе жестянку в музей тащат после побед в товарняках. Гыгыгы
Они зато всех новичков сразу в музей тащат, а там такие блестящие железки стоят!
А звёзды на грудях собьёшься пересчитывать ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 666
сегодня в 21:22
Скромненько, но со вкусом!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   186 / 666
сегодня в 21:22
Поросята опять завидуют нашему православному Зениту.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 666
сегодня в 21:22
купленый судейка
ДСА
ДСА
   93 / 666
сегодня в 21:22
Пора Азмуну стать капитаном.
Морозовский
Морозовский
   27 / 666
сегодня в 21:21
Жирков наверное зачётно нырнул, зацепившись за болгарскую ногу!
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   18 / 666
сегодня в 21:16
Тренировочная закупка)...входит в план подготовки к сезону...
LOpp
LOpp
   8 / 666
сегодня в 21:15
Даже в товарищеском матче купили пенальти.
Позор!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 666
сегодня в 21:15
Потренировались и нормально. Это свиньи сразу себе жестянку в музей тащат после побед в товарняках. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
   18 / 666
сегодня в 21:15
Пен. пен. пен. пен...питер пен))...
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