«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

«Рубин» провел товарищеский матч с «Мордовией» и одержал убедительную победу.
«Рубин» - «Мордовия» 4:1 (3:1)
Голы: Сагитов 8, Сагитов 12, Подберезкин 18, Могилевец 77 - игрок на просмотре 30 (пенальти)
Стартовый состав «Рубина»: Городовой, Данченко, Микушин, Сорокин, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Акбашев, Яковлев, Сагитов.
Стартовый состав «Мордовии»: Смирнов, Навлётов, Климов, Хрипков, Теняев, игрок на просмотре, Орлов, Дворецков, С. Сорокин, игрок на просмотре, Виктор Сергеев (на просмотре)
В другом товарищеском матче дня «Локомотив» обыграл «Фастав».
С первой победой, с чистого лица.
С первой победой, с чистого лица.