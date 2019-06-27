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«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

сегодня, 19:28

«Рубин» провел товарищеский матч с «Мордовией» и одержал убедительную победу.

«Рубин» - «Мордовия» 4:1 (3:1)
Голы: Сагитов 8, Сагитов 12, Подберезкин 18, Могилевец 77 - игрок на просмотре 30 (пенальти)

Стартовый состав «Рубина»: Городовой, Данченко, Микушин, Сорокин, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Акбашев, Яковлев, Сагитов.

Стартовый состав «Мордовии»: Смирнов, Навлётов, Климов, Хрипков, Теняев, игрок на просмотре, Орлов, Дворецков, С. Сорокин, игрок на просмотре, Виктор Сергеев (на просмотре)

В другом товарищеском матче дня «Локомотив» обыграл «Фастав».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 656
сегодня в 19:55
Рубин жив, живет и будет жить. Скоко в составе легионеров? Данченко, Акбашев?
С первой победой, с чистого лица.
Эллочка
Эллочка
   627 / 656
сегодня в 19:34
шайтан туркмен морва шатал
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