Арнор Сигурдссон: «Пока не знаю, насколько серьезная у меня травма»

Нападающий ЦСКА сообщил, что пропускает товарищеский матч против «Краснодара» из-за травмы.

У меня есть проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не знаю, насколько все серьезно. Как оцениваю погоду? В Австрии очень жарко, но в России сейчас такая же погода. В этом нет ничего страшного, тяжело будет обеим командам. Нам надо насладиться первой игрой на предсезонном сборе. Конечно, нам хочется выиграть эти матчи и весь предсезонный турнир.