ГлавнаяНовости

Арнор Сигурдссон: «Пока не знаю, насколько серьезная у меня травма»

сегодня, 19:56

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что пропускает товарищеский матч против «Краснодара» из-за травмы.

У меня есть проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не знаю, насколько все серьезно. Как оцениваю погоду? В Австрии очень жарко, но в России сейчас такая же погода. В этом нет ничего страшного, тяжело будет обеим командам. Нам надо насладиться первой игрой на предсезонном сборе. Конечно, нам хочется выиграть эти матчи и весь предсезонный турнир.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Проверяем готовность. Клубы РПЛ vs новый лимит
Сегодня, 12:15Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии34
Понсе: «Россия ассоциировалась у меня с холодами»
Вчера, 16:44 Комментарии9
Нобоа: «Сейчас мне необходимо играть как можно больше»
25 июня Комментарии5
Влашич рассказал о степени серьезности своей травмы
25 июня Комментарии9
Мурило присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии
24 июня Комментарии3
Иванович: «„Барселона“? Мне 35 лет, это несерьезно»
23 июня Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 656
сегодня в 20:03
Опять травма.
Скорейшего выздоровления парню!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100