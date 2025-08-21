Новый контракт Френки де Йонга с «Барселоной» будет рассчитан до 2029 года

1755766055

вчера, 11:47

Полузащитник «Барселоны» продолжает работу над продлением контракта с «сине-гранатовыми».

По информации источника, новый агент футболиста Себастьян Ладура, сменивший ранее уволенного с этой должности Али Дурсуна, обсуждает с руководством каталонцев соглашение сроком до лета 2029 года. Сообщается, что между сторонами сложилось отличное взаимопонимание, поэтому договор будет подписан уже в ближайшую неделю.

В сезоне-2024/25 Френки де Йонг провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.