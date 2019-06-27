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«Ливерпуль» оформил трансфер нидерландского защитника

сегодня, 12:28

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник «Зволле» Сепп ван ден Берг стал игроком английского клуба.

17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.


Напомним, что недавно «Краснодар» приобрел полузащитника «Зволле» Юнеса Намли

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил RMUKMU
   156 / 663
сегодня в 14:07
Ну если молодым игроком интересуется Аякс, значит, талантливый малый.
dzvinka
dzvinka
   32 / 663
сегодня в 13:13
лучше сейчас за 1,5... чем потом у Аякса за 50)))
Парень перспективный, нормальная селекционная работа идет, теперь ему надо тренироваться и годика через два начать проявлять себя.
RMUKMU
RMUKMU
   122 / 663
сегодня в 12:40
Официально сумма трансфера ван дер Берга не раскрывается, но The Times сообщал, что приобретение обойдется «Ливерпулю» в 1,5 млн фунтов, а в борьбе за футболиста он опередил «Баварию» и «Аякс».
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