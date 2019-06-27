«Ливерпуль» оформил трансфер нидерландского защитника

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник «Зволле» Сепп ван ден Берг стал игроком английского клуба.
17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.
Напомним, что недавно «Краснодар» приобрел полузащитника «Зволле» Юнеса Намли.
Парень перспективный, нормальная селекционная работа идет, теперь ему надо тренироваться и годика через два начать проявлять себя.
Парень перспективный, нормальная селекционная работа идет, теперь ему надо тренироваться и годика через два начать проявлять себя.