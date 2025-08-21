 
Палмер столкнулся с проблемой при попытке зарегистрировать торговую марку

вчера, 11:58

По информации источника, у полузащитника «Челси» Коула Палмера возникли проблемы с регистрацией торговой марки своего прозвища «Холодный Палмер» и празднования голов.

Против заявки выступило французское винодельческое хозяйство Château Palmer (Шато Пальмер).

Футболист надеялся использовать название для ряда товаров, таких как туалетные принадлежности и одежда. Также речь идёт об алкогольных напитках, включая вина. Это насторожило руководство французского бренда, которое выступило против заявки, поскольку хочет сохранить свой имидж.

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:46
Будут теперь разборки !
Гость
