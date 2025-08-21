Миранчук о целях прилёта в Москву: «Вы все прекрасно всё понимаете»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал своё прибытие в Москву.
Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин сообщил «Матч ТВ», что клуб ведёт переговоры с «Динамо» по переходу футболиста.
Какие цели в Москве? Не надо играть ни в какие игры, вы все прекрасно всё понимаете. Я не могу оглашать какие‑то детали. Посмотрим, что будет. Если говорить про причины возвращения, можно тут давать целое интервью. Не хотелось бы высказываться заранее, поживём и увидим. Ценю, что вы не спите в это время, спасибо большое за внимание.
Ну а по факту.....уровень нынешних российских футболистов таков, что не могут закрепиться и играть даже во второсортных чемпионатах. Прекрасным подарком нашим поленьям станет новый лимит на легионеров, когда суммы за трансферы и личные контракты взлетят, а наличие паспорта будет гарантировать попадание в состав.
Ответ Бескова: "Ты опоздал всего на 9 лет".
Время показало, прав ли был Константин Иваныч...
Если варелик будет для Антона таким же условным Бесковым, я буду рад и за Антона, и за весь НАШ футбол.
