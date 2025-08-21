 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияШвейцария. Суперлига 2025/2026

Миранчук о целях прилёта в Москву: «Вы все прекрасно всё понимаете»

вчера, 09:33

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал своё прибытие в Москву.

Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин сообщил «Матч ТВ», что клуб ведёт переговоры с «Динамо» по переходу футболиста.

Какие цели в Москве? Не надо играть ни в какие игры, вы все прекрасно всё понимаете. Я не могу оглашать какие‑то детали. Посмотрим, что будет. Если говорить про причины возвращения, можно тут давать целое интервью. Не хотелось бы высказываться заранее, поживём и увидим. Ценю, что вы не спите в это время, спасибо большое за внимание.

Подписывайся в ВК
Все новости
В матче Кубка России игрок не попал в ворота с очень близкого расстояния
20 августа
Подкользин стал самым высоким игроком в истории футбола, сыграв за «Амкал»
19 августа
Сын Овечкина вышел с капитаном «Динамо» на игру с ЦСКА в РПЛ
17 августа
«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ
17 августа
Станкович не явился на пресс-конференцию после игры с «Зенитом»
16 августа
Жедсон Фернандеш забил дебютный гол за «Спартак» в ворота «Зенита»
16 августа
 
Сортировать
Все комментарии
kliker
kliker ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:49
Уж лучше так - "не могу говорить", чем как Жадсон - убегать от репортёров.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:44
Ваш Геннадий Сергеич говорит, что скоро грядет замена вашему гению. Что скажете, товарищ мореплаватель?)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:42
Ну, вобщем, да, трудно не согласиться.)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Какие цели в Москве? Да никаких. Цель была в топ Европы, да прицел подвёл, сбился.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:26
Ты художник, поэтому и посещал. А многим москвичам даже не известно о самом наличии названных мной музеев.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:24
Макс- это нормальное явление, но не для всех. Я, около 40 лет прожил в Киеве, но музей русского искусства в Киеве посещал неоднократно, даже со счета сбился. Но в целом, я конечно с тобой согласен. В этом случае многое зависит от культуры и воспитания человека...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:20
Вить. Я из Москвы не вылазию по долгу службы - командировки постоянно. И со всей ответственностью заявляю, что приезжие по достопримечательностям ходят в тысячу крат больше, нежели сами Москвичи.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:16
Откуда? Ну, мне, как человеку творческому и культурному не понять, как, москвич, может хоть раз в жизни не посетить, все, выше указанные тобой достопримечательности... Я в жизни видел много европейских шедевров, а вот в Третьяковку, так и не попал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:08
Откуда такая уверенность, что он там был ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:06
Он уже там и неоднократно... А вот зачем прилетел- это действительно вопрос.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 11:05
Дай БОГ!!!!!!! Разве я против.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:55
Согласен.
Но - ВДРУГ с Антоном будет по-бесковски?
Ты знаешь моё мнение о варелике, однако всё бывает...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:54, ред.
Зачем, зачем прилетел...!!! Чё пристали к Звезде со своими расспросами!!! Окультуриваться прилетел! В Третьяковку, в Оружейную Палату, да в Алмазный Фонд сходить!! Вот и прилетел!
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:53
А мне вот кажется у него пойдет дело
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 10:50
Да, согласен, только Карпин не Бесков, а Антон, даже не Ярцев...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:47
Привет, Витя!
Как увидел, что Антону 29 лет, так сразу и вспомнилось.
Дай Бог, чтобы всё так же, как у Ярцева в Спартаке, получилось...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:46
Валера реанимирует Антона....думаю заиграет в родных пенатах...удачи футболисту...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 10:44
Приветствую, Дружище!!!
Вот за что тебя Уважаю, за твои прекрасные воспоминания о Светлом прошлом советского футбола!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:40
Ехал бы ты Антоша куда-нибудь на Кипр, к Кокоше в Арис. Вон недавно Давид Луис в Пафос перешёл). А у нас пахать надо почему-то)))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:36
Так себе новость ...
112910415
112910415
вчера в 10:20
На повышение пошел
derrik2000
derrik2000
вчера в 10:18
В уже далеком 1977-м году Георгий Ярцев спросил перед переходом в Спартак Константина Иваныча: "А зачем я Вам? Мне уже 29 лет!"
Ответ Бескова: "Ты опоздал всего на 9 лет".
Время показало, прав ли был Константин Иваныч...
Если варелик будет для Антона таким же условным Бесковым, я буду рад и за Антона, и за весь НАШ футбол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:04
Какие цели? Конечно все и всё понимают. Ты приехал продать дорого некачественный товар ФК Динамо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Может всё таки принесёт пользу Динамо. 🤔🤷🏻‍♂️
shlomo
shlomo
вчера в 09:44
"Какие цели? В игры не надо играть, вы все прекрасно понимаете" .... Уже на Валерином языке заговорил....:))))

Ну а по факту.....уровень нынешних российских футболистов таков, что не могут закрепиться и играть даже во второсортных чемпионатах. Прекрасным подарком нашим поленьям станет новый лимит на легионеров, когда суммы за трансферы и личные контракты взлетят, а наличие паспорта будет гарантировать попадание в состав.
y4znmama3prv
y4znmama3prv
вчера в 09:36
Антоха с возвращением, Валера на него рассчитывает
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Деньги? Или возможночть поиграть с Нгамале в одной команде?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 