«Фенербахе» сыграл вничью с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

вчера, 23:53
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)0 : 0Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» с результатом 0:0.

Клуб из Лиссабона заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 69-й и 71-й минутах два предупреждения получил полузащитник Флорентино.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 августа. Победитель противостояния сыграет в основном турнире Лиги чемпионов.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:46
Это провал Моу!

20 минут ты сделал, но твои.... не решили...
В португалии орланы заклюют...
BENFICA
BENFICA
сегодня в 07:27
На да Луж, Бенфика возьмёт своё!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:27
В ответке моур будет парковать, но навряд ли это ему поможет))
ABir
ABir
сегодня в 01:29
Все решится в ответном матче, чуть больше шансов у португальцев.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:23
Еще ничего не решено...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:57
Очень жаль, что Эн-Нессери в офсайд попал когда забивал гол, после мощнейшего удара Талиски и ошибки Трубина. Для интриги в ответке это было бы очень хорошо. Бенфика в ответке должна спокойно всё решать.
