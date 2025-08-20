«Фенербахе» сыграл вничью с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» с результатом 0:0.
Клуб из Лиссабона заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 69-й и 71-й минутах два предупреждения получил полузащитник Флорентино.
Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 августа. Победитель противостояния сыграет в основном турнире Лиги чемпионов.
20 минут ты сделал, но твои.... не решили...
В португалии орланы заклюют...
20 минут ты сделал, но твои.... не решили...
В португалии орланы заклюют...