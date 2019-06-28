Понсе: «Надеюсь, что Месси сможет завоевать трофей со сборной»

Форвард «Спартака» признался, что следит за игрой сборной Аргентины на Кубке Америки.

Кому-то нравится, как сейчас выглядит Аргентина, кому-то нет. Но мы в четвертьфинале, и это факт. За турниром слежу. Жаль, что не видел матчи из-за разницы во времени, в Европе это физически почти невозможно! Но утром после матчей тут же ищу обзоры, слежу за обсуждениями. Может, с Венесуэлой получится?

Было бы очень обидно, если Месси так ничего и не выиграет со сборной. Отношение Лео к работе, страсть, которую он излучает, должна быть вознаграждена. Сейчас для этого есть хороший шанс: уверен, Аргентина поборется за Кубок Америки.

Мечтаю о том, что когда-то тоже получу приглашение в сборную. Чтобы это наконец случилось, могу делать только одно: упорно, стиснув зубы, работать. Так долго, как понадобится.