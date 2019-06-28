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Понсе: «У Кононова есть стержень»

сегодня, 17:21

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе похвалил наставника команды Олега Кононова.

Мне нравится работать с главным тренером, видно, чего он хочет. Идеи Кононова вполне доступны, стараемся воплотить их. Надеюсь, его видение футбола поможет «Спартаку» побеждать и получать удовольствие от игры. А значит, и фанаты будут довольны.

Его спокойствие передается футболистам. Но это спокойствие обманчиво: на самом деле у него есть стержень. Кононов может быть тихим снаружи, но внутри может гореть огонь, незаметный для остальных.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   161 / 653
сегодня в 18:20
Если только в штанах.
КАМЮ
КАМЮ
   49 / 653
сегодня в 18:17
Ещенко: "У Карреры есть яйца"
Понсе: "У Кононова есть стержень"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   50 / 653
сегодня в 18:03
Какой может быть стержень у Пиджака?
Averoniy
Averoniy
   179 / 653
сегодня в 17:56
С таким стержнем скоро в пердиве хрюкать будут.
Риланд
Риланд ответил Питер Ман
   479 / 653
сегодня в 17:39
У Семака есть, у Кононова нет, именно поэтому Зенит чемпион, а пупсики пятые
бакланы чемпионы благодаря солнцеликому, не мели чушь
mortid
mortid
   251 / 653
сегодня в 17:39
Кожаный, другого нет.
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 17:30
Какой позор, оскорбил Кононова.
cska plus
cska plus
   2 / 653
сегодня в 17:29
Ахахах! Какой-то понсе оценил тренера как большой дядя.
Питер Ман
Питер Ман
   44 / 653
сегодня в 17:28
У Семака есть, у Кононова нет, именно поэтому Зенит чемпион, а пупсики пятые
Bullкин
Bullкин
   404 / 653
сегодня в 17:23
А еще сперма в нем есть. （цитата）
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