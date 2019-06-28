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Панов: «У меня голова кружилась, но звездной болезнью я не болел»

сегодня, 17:33

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов признался, что старался ответственно относиться к своей карьере.

Для меня футбол - это 90 минут игры, в которые я хочу дать возможность людям не думать ни о чем другом, кроме как об игре. Это была моя главная задача, мне это делать удавалось. Когда люди приходили на стадион, они верили в победу команды или в то, что Панов забьет. Они об этом мечтали и думали, а не о том, сколько у меня денег, какие у меня жены, где я тусуюсь, пью ли я шампанское в Монако

Наверное, это главное. Я хотел, чтобы люди думали о моей игре и всё, такой была тематика. Хотел, чтобы фамилию Панов произносили во время матча, а не за барной стойкой. У меня голова кружилась, но звездной болезнью я не болел. Может быть, недолго.

Мне ведь все время нужно было доказывать, пробиваться в основу, чтобы добиться определенных результатов. Дядьки большие не давали расслабиться.

 

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Все комментарии
oncha
oncha
   39 / 653
сегодня в 18:19
Панова язык не повернется назвать звездой, больше знают как иуду продажную.
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил viking88
   145 / 653
сегодня в 18:18
а кого у нас в России можно настоящей звездой то назвать? Панов в свое время знатно феерил, особенно в сборной!
Одним голом один раз.
Морозовский
Морозовский
   26 / 653
сегодня в 18:15
    viking88
    viking88 ответил No pupsiks
    сегодня в 18:02
    Отчего тебе было болеть звездной болезнью, коли до звезды не доигрался.
    а кого у нас в России можно настоящей звездой то назвать? Панов в свое время знатно феерил, особенно в сборной!
    No pupsiks
    No pupsiks
       21 / 653
    сегодня в 17:54
    Отчего тебе было болеть звездной болезнью, коли до звезды не доигрался.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       35 / 653
    сегодня в 17:38
    Луч света в темном царстве, или " белая ворона". Память оставил о себе.
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