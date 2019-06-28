Панов: «У меня голова кружилась, но звездной болезнью я не болел»

Бывший форвард «Зенита» признался, что старался ответственно относиться к своей карьере.

Для меня футбол - это 90 минут игры, в которые я хочу дать возможность людям не думать ни о чем другом, кроме как об игре. Это была моя главная задача, мне это делать удавалось. Когда люди приходили на стадион, они верили в победу команды или в то, что Панов забьет. Они об этом мечтали и думали, а не о том, сколько у меня денег, какие у меня жены, где я тусуюсь, пью ли я шампанское в Монако.

Наверное, это главное. Я хотел, чтобы люди думали о моей игре и всё, такой была тематика. Хотел, чтобы фамилию Панов произносили во время матча, а не за барной стойкой. У меня голова кружилась, но звездной болезнью я не болел. Может быть, недолго.

Мне ведь все время нужно было доказывать, пробиваться в основу, чтобы добиться определенных результатов. Дядьки большие не давали расслабиться.