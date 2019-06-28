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Агент: «К Неделчару есть интерес из Англии, Италии и Бельгии»

сегодня, 16:31

Драгош Адриан Сырбу, агент защитника «Уфы» Йонуца Неделчару, рассказал об интересе к его клиенту из разных стран Европы.

Я читал во многих СМИ, что Йонуц подписал контракт с «Ромой», но это какая-то чушь. Он никуда не перешел, ничего ни с кем не подписывал. Он вернется в состав «Уфы» с молодежного Евро, а потом будет видно, что произойдет.

Им интересуются несколько итальянских клубов, однако пока мы ни с кем ни о чем не договорились. Есть интерес из Бельгии и Англии. Думаю, какие-то детальные переговоры мы будем вести уже после 1 июля.

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