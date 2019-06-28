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«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»

сегодня, 20:50

«Фиорентина» договорилась с «Эмполи» о трансферной стоимости полузащитника Исмаэля Беннасера, которым также интересуется «Спартак».

В минувшем сезоне Беннасер провел за «Эмполи» 37 матчей и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   275 / 652
сегодня в 21:14
    drug01
    drug01
       85 / 652
    сегодня в 21:13
    Только не Спартак
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 652
    сегодня в 21:09
    Сейчас почитатели свиней скажут, что слабый игрочишка, не нужен и был. Гыгыгы
    wingback
    wingback
       144 / 652
    сегодня в 21:09
      Эллочка
      Эллочка
         265 / 652
      сегодня в 21:05
        Тiпа Тралi-Валi
        Тiпа Тралi-Валi
           315 / 652
        сегодня в 21:02
        Ещё один плюнул кое куда. )))
        FILL3286
        FILL3286 ответил Узбагоеный
           10 / 652
        сегодня в 20:58
        Сравнили Фиорентину и никому не известный в Европе Спартак.
        А про бомжей знают?
        Думаю про манекенов человек 70 слышало одним ухом) АХАХХАХА
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
           46 / 652
        сегодня в 20:57
        Хаааа. Ещё один паренёк оказался с головой. Ему не по пути с командой с пятого места РПЛ и с четвертого места в ЛЕ с антирекордом! )))
        Узбагоеный
        Узбагоеный
           197 / 652
        сегодня в 20:57
        Сравнили Фиорентину и никому не известный в Европе Спартак.
        FILL3286
        FILL3286
           10 / 652
        сегодня в 20:54
        Он бы и лазурным подошел в пару с забалотным
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