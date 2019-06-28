«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»

«Фиорентина» договорилась с «Эмполи» о трансферной стоимости полузащитника Исмаэля Беннасера, которым также интересуется «Спартак».
В минувшем сезоне Беннасер провел за «Эмполи» 37 матчей и отдал 5 результативных передач.
«Фиорентина» договорилась с «Эмполи» о трансферной стоимости полузащитника Исмаэля Беннасера, которым также интересуется «Спартак».
В минувшем сезоне Беннасер провел за «Эмполи» 37 матчей и отдал 5 результативных передач.
Думаю про манекенов человек 70 слышало одним ухом) АХАХХАХА
Думаю про манекенов человек 70 слышало одним ухом) АХАХХАХА