«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»

Нигерийский форвард для «Зенита» Дзюба и Азмун хороши, Дриусси пока не уехал, но «Соккер.ру» понимает желание

Двуликий Акинфеев. ЦСКА пора искать голкипера? Почему «армейцы» осенью не пропускали, а весной не прошли в ЛЧ? «Соккер.ру»

​Рейтинг в соцсетях. Популярнейшие клубы РПЛ Кто король социальных сетей? «Соккер.ру» продолжает спор о популярности «Зенита»

Проверяем готовность. Клубы РПЛ vs новый лимит Утвержденный на исполкоме РФС новый лимит на легионеров вступит в силу с сезона