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Отец Ляфона: «Альбан был несчастлив в „Фиорентине“»

29 июня 2019, 14:56

Отец голкипера «Фиорентины» Альбана Ляфона в интервью Fiorentinanews.com заявил, что его сын был несчастлив во флорентийском клубе. В ближайшее время вратарь должен будет перейти в «Нант».

Альбан сказал мне задолго до конца сезона, что он не был счастлив в «Фиорентине» по разным причинам. 

Затем пришло интересное предложение, и «Фиорентина» не возражала. Ляфон станет лучшим вратарем «Нанта», и это, по сути, аренда на следующие два года. 

 Напомним, что Ляфон присоединился к «Фиорентине» в 2018 году. 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 00:54
Как всё было весело и задорно в Фиорентине в начале сезона и до какого ужаса дошли дела. Удивительно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   144 / 686
29 июня в 15:14
Его там, что ... били?
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