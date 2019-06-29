Отец Ляфона: «Альбан был несчастлив в „Фиорентине“»

29 июня 2019, 14:56

Отец голкипера «Фиорентины» в интервью Fiorentinanews.com заявил, что его сын был несчастлив во флорентийском клубе. В ближайшее время вратарь должен будет перейти в «Нант».

Альбан сказал мне задолго до конца сезона, что он не был счастлив в «Фиорентине» по разным причинам. Затем пришло интересное предложение, и «Фиорентина» не возражала. Ляфон станет лучшим вратарем «Нанта», и это, по сути, аренда на следующие два года.

Напомним, что Ляфон присоединился к «Фиорентине» в 2018 году.