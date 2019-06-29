Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить РПЛ до 18 команд путём приглашения в неё клубов из СНГ .

Никто не будет против участия в РПЛ . Вы представьте, в Казахстан приедет «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперёд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Важно и то что будет повышаться уровень казахстанских футболистов — поэтому мы надеемся, что сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.

Но первоначально нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданами ЕС . Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ , но это требует обсуждения.