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«Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ

29 июня 2019, 14:06

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить РПЛ до 18 команд путём приглашения в неё клубов из СНГ.

Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедет «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперёд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Важно и то что будет повышаться уровень казахстанских футболистов — поэтому мы надеемся, что сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее. 

Но первоначально нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданами ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения. 

Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения — пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы мы получаем примерно € 8 млн. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы — об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на Исполкоме РФС.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 17:41
И какой смысл? У вас бабла нет, будет эдакие анжи. Вначале найдите спонсоров чтоб 8 млн небыли сверх большими деньгами, и научитесь всяких днищь с Эстонии и тд проходить. Шахтер стал вообще аутсайдер, так что куда вам
parallels
parallels
   5 / 686
29 июня в 16:35
Шахтёр Караганда vs Спартак. Я бы глянул 😂
bsww
bsww
   303 / 686
29 июня в 16:35
Можно и объединить лигу с представителями Казахстана, Белоруссии и по-возможности Украины. Но в таком случае лигу надо расширять не до 18-20 клубов, а до 34 клубов и игра в один круг. 16 клубов из России и по 6 клубов из Казахстана, Белоруссии и Украины - ПРЕМЬЕР ЛИГА. 12/14 клубов из России и по 8 клубов из Украины, Белоруссии и Казахстана - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. Слабейший клуб из каждой страны вылетает в первый дивизион, а второй слабейший клуб "страны" играет стыковой со вторым сильным клубом своей страны из первого дивизиона. Либо спортивный принцип - 6/8 команд вылетают напрямую и 4/6 команд играют стыковые матчи.
Что касается квот, то их сохранить для каждой страны отдельно. Скажем, лучший в РПЛ клуб из Казахстана и Белоруссии, а также 2 клуба из Украины играют в ЛЧ. Другие в ЛЕ. При этом страны формально будут разными, поэтому в одну группу ЛЧ можно спокойно поставить скажем Зенит и БАТЭ к примеру.
Добавлять в РПЛ по 1/2 клуба из каждой страны нет смысла, ведь в еврокубках играют не 1/2 клуба
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 14:49
Новая волна, с Украиной уже создавали, теперь Казахстан знает. Пустое это...
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 14:35
Мы рады Кайрату!
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 14:15
Каждый пусть играет в своём чемпионате.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 14:11
будут в 63 если перейдут к нам, им место в ФНЛ, но их думаю не устроит , так каждый при своем, вот если бы укр команды зашли бы к нам в чемп, думаю многие наши топ клубы заныли бы, эххх
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