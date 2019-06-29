Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить РПЛ до 18 команд путём приглашения в неё клубов из СНГ.
Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедет «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперёд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Важно и то что будет повышаться уровень казахстанских футболистов — поэтому мы надеемся, что сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.
Но первоначально нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданами ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.
Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения — пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы мы получаем примерно € 8 млн. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы — об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на Исполкоме РФС.
Что касается квот, то их сохранить для каждой страны отдельно. Скажем, лучший в РПЛ клуб из Казахстана и Белоруссии, а также 2 клуба из Украины играют в ЛЧ. Другие в ЛЕ. При этом страны формально будут разными, поэтому в одну группу ЛЧ можно спокойно поставить скажем Зенит и БАТЭ к примеру.
Добавлять в РПЛ по 1/2 клуба из каждой страны нет смысла, ведь в еврокубках играют не 1/2 клуба
Что касается квот, то их сохранить для каждой страны отдельно. Скажем, лучший в РПЛ клуб из Казахстана и Белоруссии, а также 2 клуба из Украины играют в ЛЧ. Другие в ЛЕ. При этом страны формально будут разными, поэтому в одну группу ЛЧ можно спокойно поставить скажем Зенит и БАТЭ к примеру.
Добавлять в РПЛ по 1/2 клуба из каждой страны нет смысла, ведь в еврокубках играют не 1/2 клуба