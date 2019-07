Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая

В четвертьфинале Кубка Америки-2019 сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в серии послематчевых пенальти. Удары «с точки» реализовали все футболисты, и только уругваец оказался неточным.

Форвард «Барселоны» покидал поле в слезах, оказавшись антигероем матча.

You hate to see players distraught in emotion after missing the crucial penalty to knock their own country out. But it makes it a lot easier when it’s a player that cheats & is an absolute disgrace on the pitch. That’s how football works. It will come back to hit you @LuisSuarez9 pic.twitter.com/j9pTOsppeN