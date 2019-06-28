ГлавнаяНовости

«Рубин» поблагодарил Домингеса и вспомнил его хет-трик «Локомотиву»

сегодня, 17:17

«Рубин» в своем Твиттере поблагодарил за игру в клубе Алехандро Домингеса, который накануне объявил о завершении карьеры игрока. За «Рубин» Домингес выступал с 2004 по 2007 и с 2009 по 2010 год.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наингголан - Лукаку: «Скоро увидимся»
Сегодня, 18:20 Комментарии0
Балотелли тренируется с клубом Серии А
Вчера, 08:28 ФотоКомментарии18
Жена Риксена: «Помог ли как-то Роналду? Подарил потную майку и ушёл»
Вчера, 03:57 Комментарии29
Кроос: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ всех осчастливил»
Вчера, 00:28 Комментарии17
Андреа Романьоли: «Вперед, „Спартак“!»
26 июня ФотоКомментарии16
Давид Сильва: «Следующий сезон будет моим последним в „Манчестер Сити“»
26 июня Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mars6791
mars6791
   365 / 653
сегодня в 18:55
Спасибо за игру, Домингес.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   35 / 653
сегодня в 17:34
Все чего добилось то поколение, было бездарно профукано интригами, завистью, нетерпимостью к нацменьшинствам. Когда- то сильный клуб, который один из немногих, если не единственный, был способен противостоять т.н. топам.
Аргентинцу всего хорошего, как и всем другим игрокам, золотого поколения Рубина.
Питер Ман
Питер Ман
   44 / 653
сегодня в 17:27
Ахахаха))) Вспомнили они, а сейчас рубин в фнл на всех порах, а у Локо все отлично
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100