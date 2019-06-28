«Рубин» поблагодарил Домингеса и вспомнил его хет-трик «Локомотиву»

«Рубин» в своем Твиттере поблагодарил за игру в клубе Алехандро Домингеса, который накануне объявил о завершении карьеры игрока. За «Рубин» Домингес выступал с 2004 по 2007 и с 2009 по 2010 год.
Одна из легенд нашей команды Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры! 😢— «Рубин» Казань (@fcrk) 28 июня 2019 г.
Спасибо за всё, @Chori1708! ❤️💚
Давайте вспомним один из его самых памятных матчей в составе «Рубина» в РПЛ – хет-трик в ворота «Локомотива» 😍
pic.twitter.com/TjXJajFuuz
Аргентинцу всего хорошего, как и всем другим игрокам, золотого поколения Рубина.
Аргентинцу всего хорошего, как и всем другим игрокам, золотого поколения Рубина.