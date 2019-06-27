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Жена Риксена: «Помог ли как-то Роналду? Подарил потную майку и ушёл»

сегодня, 03:57

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала о встрече их семьи с Криштиану Роналду, которая состоялась в октябре 2016 года на «Сантьяго Бернабеу».

Ну, встретились как-то с Криштиану Роналду, и что? Вот Белле хотелось увидеть того, кого они с папой смотрели по телевизору. Фернандо обещал дочке встречу с Криштиану и сдержал обещание. Поехали в Мадрид, встретились.

Помог ли Роналду Риксену после встречи? Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушёл. Дедушка из ФИФА, как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту – ничего. Да, Блаттер.

История про Марадону? Смешная. Три года назад нас пригласили в Голландию, в Херлен. Намечался какой-то вечер, который должен был посетить Марадона. Нам всё оплатили, отправились в Херлен втроём. В итоге звезда, разумеется, не появилась, хотя мы прождали в гостинице чуть ли не неделю. Ходили слухи – то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своём больном состоянии, хотя Фернандо тогда ещё немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: «Буду завтра». И так всю неделю.

Недавно Риксен анонсировал «последний вечер» с болельщиками, но подчеркнул, что не собирается делать эвтаназию, а будет продолжать бороться с болезнью. 

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

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