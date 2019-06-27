Жена Риксена: «Помог ли как-то Роналду? Подарил потную майку и ушёл»

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-игрока «Зенита» , рассказала о встрече их семьи с , которая состоялась в октябре 2016 года на «Сантьяго Бернабеу».

Ну, встретились как-то с Криштиану Роналду, и что? Вот Белле хотелось увидеть того, кого они с папой смотрели по телевизору. Фернандо обещал дочке встречу с Криштиану и сдержал обещание. Поехали в Мадрид, встретились.

Помог ли Роналду Риксену после встречи? Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушёл. Дедушка из ФИФА , как же его зовут, тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту – ничего. Да, Блаттер.

История про Марадону? Смешная. Три года назад нас пригласили в Голландию, в Херлен. Намечался какой-то вечер, который должен был посетить Марадона. Нам всё оплатили, отправились в Херлен втроём. В итоге звезда, разумеется, не появилась, хотя мы прождали в гостинице чуть ли не неделю. Ходили слухи – то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своём больном состоянии, хотя Фернандо тогда ещё немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: «Буду завтра». И так всю неделю.