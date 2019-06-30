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Глушаков: «Моя мотивация в „Ахмате“ - получать удовольствие от футбола»

30 июня 2019, 21:31

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, почему он решил перейти именно в грозненский клуб.

Мы быстро договорились с клубом о переходе. Какие-то варианты были, но я сразу сделал выбор в пользу клуба «Ахмат». Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба — решил перейти в «Ахмат».

Встретили меня хорошо, дружеская атмосфера, со многими в сборной играл, некоторых знал по играм чемпионата России. Станцевал перед тренировкой (смеется), поулыбались и приступили к работе.

Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего — я профессионал, и пришел в «Ахмат» не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 — футболист молодой, а в 32-33 — старый, в то время, когда раньше в 16-18 лет считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне «Ахмат» дал такой шаг вперед, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
вчера в 08:40
Подобрали туриста.
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
вчера в 07:20
Мотивация - отработать миллион.
95-shishani-95
95-shishani-95
   166 / 686
вчера в 00:24
Амбиции как раз то, что тебе нужно- середина таблицы!
Зачем команда собирает этот мусор? Лучше дайте поиграть местным
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 23:28
Варежка у Дениски не закрывается никогда! Танец живота плясал?
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 22:38
Лучше расскажи про ненависть к спартаку, это интереснее.
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