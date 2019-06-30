Глушаков: «Моя мотивация в „Ахмате“ - получать удовольствие от футбола»

Новичок «Ахмата» рассказал, почему он решил перейти именно в грозненский клуб.

Мы быстро договорились с клубом о переходе. Какие-то варианты были, но я сразу сделал выбор в пользу клуба «Ахмат». Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба — решил перейти в «Ахмат».

Встретили меня хорошо, дружеская атмосфера, со многими в сборной играл, некоторых знал по играм чемпионата России. Станцевал перед тренировкой (смеется), поулыбались и приступили к работе.

Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего — я профессионал, и пришел в «Ахмат» не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 — футболист молодой, а в 32-33 — старый, в то время, когда раньше в 16-18 лет считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне «Ахмат» дал такой шаг вперед, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции.