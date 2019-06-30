«Спартак» не собирается расставаться с Зе Луишем просто так

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность ухода из команды нападающего .

Он готов остаться здесь. Он готов, если будут хорошие предложения, уйти. Он наш лучший бомбардир. Просто так с ним расставаться у нас нет никакого желания.