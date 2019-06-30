«Спартак» не собирается расставаться с Зе Луишем просто так

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность ухода из команды нападающего Зе Луиша.
Он готов остаться здесь. Он готов, если будут хорошие предложения, уйти. Он наш лучший бомбардир. Просто так с ним расставаться у нас нет никакого желания.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш входит в сферу интересов «Порту» и двух стамбульских клубов.
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Остановитесь! хватит жрать уже препараты плодящие идиотов. Если это лучший бомбардир команды, то его гнать нужно, а не цену ломить. Он же совсем не забивает, тупо ходит по полю вынюхивает что-то там.
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O_o
Остановитесь! хватит жрать уже препараты плодящие идиотов. Если это лучший бомбардир команды, то его гнать нужно, а не цену ломить. Он же совсем не забивает, тупо ходит по полю вынюхивает что-то там.