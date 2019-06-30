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«Спартак» не собирается расставаться с Зе Луишем просто так

30 июня 2019, 21:08

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность ухода из команды нападающего Зе Луиша.

Он готов остаться здесь. Он готов, если будут хорошие предложения, уйти. Он наш лучший бомбардир. Просто так с ним расставаться у нас нет никакого желания.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш входит в сферу интересов «Порту» и двух стамбульских клубов.

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Все комментарии
nik9373
nik9373 ответил viking88
   363 / 686
вчера в 23:43
да я думаю еще попылит в этом сезоне... что-то мне подсказывает, что настроится еще на сезон
Поглядим.
viking88
viking88 ответил nik9373
   102 / 686
вчера в 08:37
Ему пора было сразу после чемпионского сезона,на волне так сказать.Нынче и ценник упал и мастерство и психологическая устойчивость.
да я думаю еще попылит в этом сезоне... что-то мне подсказывает, что настроится еще на сезон
mortid
mortid
   238 / 686
вчера в 05:12
Он наш лучший бомбардир
____________________________________

O_o
Остановитесь! хватит жрать уже препараты плодящие идиотов. Если это лучший бомбардир команды, то его гнать нужно, а не цену ломить. Он же совсем не забивает, тупо ходит по полю вынюхивает что-то там.
nik9373
nik9373 ответил ziborock
   363 / 686
30 июня в 23:40
Зе еще пригодится а вот Адриано я думаю пора...
Ему пора было сразу после чемпионского сезона,на волне так сказать.Нынче и ценник упал и мастерство и психологическая устойчивость.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ziborock
   103 / 686
30 июня в 23:01
Зе еще пригодится а вот Адриано я думаю пора...
Обоим пора !
Gunther
Gunther
   387 / 686
30 июня в 22:11
Зе очень полезный игрок, но за хорошие деньги его конечно надо продавать и руководство это понимает
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 21:39
парень-то полезный..
ziborock
ziborock ответил cska plus
   27 / 686
30 июня в 21:28
Этот лучший бомбардир-зулус забил за сезон 7 голов.
Вообще то он в прошедшем сезоне забил 14 мячей!))) Это на 3 меньше чем Чалов, но правдо Зе для этого понадобилось на 2 игры меньше!)))
dimagas1
dimagas1 ответил cska plus
   146 / 686
30 июня в 21:16
Этот лучший бомбардир-зулус забил за сезон 7 голов.
Это много или мало?)
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 21:14
Этот лучший бомбардир-зулус забил за сезон 7 голов.
ziborock
ziborock
   27 / 686
30 июня в 21:13
Зе еще пригодится а вот Адриано я думаю пора...
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