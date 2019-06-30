Дмитрий Черышев: «„Рубин“ - хорошая и интересная команда»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в товарищеском матче.

Очень хороший соперник, с которым мы посмотрели свои сильные и слабые стороны. У нас есть над чем задуматься перед первым туром, проанализировать все изъяны и с другими силами войти в чемпионат.

«Рубин» — хорошая и интересная команда, есть свой стиль и своя направленность. Присутствуют техничные и быстрые футболисты, быстрый переход из обороны в атаку. С ними было тяжело в прессинге, когда они правильно располагались около наших ворот. Команда сильная и с хорошими исполнителями. Главная задача на предсезонке — хорошо подготовить команду. Я вижу, что в команде есть люди, которые правильно подходят к играм, поэтому, думаю, у «Рубина» хорошее будущее. С Шароновым немножко поговорили сегодня утром, пожелали удачи друг другу.

Что касается задач «Нижнего Новгорода» на следующий сезон, то мы эту тему сейчас не обсуждаем. Самое главное сейчас — правильно подготовить команду и с первых туров начать выигрывать, а там будем идти от матча к матчу.