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Дмитрий Черышев: «„Рубин“ - хорошая и интересная команда»

30 июня 2019, 20:17
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в товарищеском матче.

Очень хороший соперник, с которым мы посмотрели свои сильные и слабые стороны. У нас есть над чем задуматься перед первым туром, проанализировать все изъяны и с другими силами войти в чемпионат.

«Рубин» — хорошая и интересная команда, есть свой стиль и своя направленность. Присутствуют техничные и быстрые футболисты, быстрый переход из обороны в атаку. С ними было тяжело в прессинге, когда они правильно располагались около наших ворот. Команда сильная и с хорошими исполнителями. Главная задача на предсезонке — хорошо подготовить команду. Я вижу, что в команде есть люди, которые правильно подходят к играм, поэтому, думаю, у «Рубина» хорошее будущее. С Шароновым немножко поговорили сегодня утром, пожелали удачи друг другу.

Что касается задач «Нижнего Новгорода» на следующий сезон, то мы эту тему сейчас не обсуждаем. Самое главное сейчас — правильно подготовить команду и с первых туров начать выигрывать, а там будем идти от матча к матчу.

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Old16
Old16 ответил Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:55
Что можно было разглядеть в разобранном и пока совсем непонятном Рубине?
Черышев интеллигент. Удачи Нижнему в новом сезоне!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
вчера в 02:16
Что можно было разглядеть в разобранном и пока совсем непонятном Рубине?
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