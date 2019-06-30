Федун: «Летние турниры клубов РПЛ в межсезонье невозможно проводить у нас»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что товарищеские турниры, подобные Кубку Париматч Премьер, летом тяжело организовать в России.

Только что мы говорили с организатором, он говорит, что такие турниры невозможно делать в России. Если это делать в Сочи, то это намного дороже и очень плохая транспортная доступность. Не знаю, насколько корректно проводить турнир в Москве, если только для московских команд. Но мы, к примеру, за Москву с удовольствием.

Зимой, когда Сочи пустой, там еще можно турнир проводить, но в это время там могут быть сильные дожди. Надо делать в Нижнем Новгороде, Саранске, нужно делать базу, чтобы были поля, гостиницы.