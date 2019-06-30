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Федун: «Летние турниры клубов РПЛ в межсезонье невозможно проводить у нас»

30 июня 2019, 20:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19.08.2019 в 20:00 Не начался

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что товарищеские турниры, подобные Кубку Париматч Премьер, летом тяжело организовать в России.

Только что мы говорили с организатором, он говорит, что такие турниры невозможно делать в России. Если это делать в Сочи, то это намного дороже и очень плохая транспортная доступность. Не знаю, насколько корректно проводить турнир в Москве, если только для московских команд. Но мы, к примеру, за Москву с удовольствием.

Зимой, когда Сочи пустой, там еще можно турнир проводить, но в это время там могут быть сильные дожди. Надо делать в Нижнем Новгороде, Саранске, нужно делать базу, чтобы были поля, гостиницы.

Матч «Спартак» - ЦСКА соберет достаточную аудиторию в этих городах и в Москве 45 тысяч.

Нынешний турнир проходит с 26 июня по 4 июля в австрийском Пёллау.

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galem72
galem72
   271 / 686
вчера в 08:54
"...это намного дороже и очень плохая транспортная доступность..."

Определённо это гос'деповская пропаганда! У нас всё "хорошо" и мы "процветаем", особенно крым. ))
Сейчас должен вылезти кремлёвский усатый песок и всё опровергнуть.
Gunther
Gunther
   387 / 686
30 июня в 22:13
все верно, клубы готовятся в Австрии и турнир надо проводить там
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 21:16
Лишь бы поболтать.
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