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«Челси» выкупил у «Реала» Ковачича

вчера, 19:09

«Реал» объявил о трансфере в «Челси» полузащитника Матео Ковачича. Никаких подробностей не сообщается, но, по неофициальной информации, «синие» заплатили за хорвата 50 млн евро.

В прошлом сезоне Ковачич выступал за лондонцев в аренде, где провел 32 матча в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   502 / 686
сегодня в 00:36
В этом году , Челси уже два раза развёл Реал , воспользовавшись тяжёлой ситуацией в Реале . Сначала игрока которому год по контракту , развели на 100 лямов, а теперь ещё и Кову за копейки выкупили
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 686
сегодня в 00:14
поздравляю Челси с удачной покупкой )
рус фан
рус фан
   84 / 686
сегодня в 00:08
50 млн за Ковачича это неплохо, опять виден уровень Переса, получается Азара за примерно такую же цену взяли. Теперь на мой взгляд Флорентино надо еще продать Начо-40 млн, Иско-80 млн, Хамеса - 70 млн, может еще Бэйла кто возьмет млн так за 60, потом купить звездного игрока в центр поля для подстраховки и сезон можно начинать.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
вчера в 23:16
Удачи в новой команде
allemz
allemz
   99 / 686
вчера в 22:08
Ахах, всё-таки отвалили полтинник за бревно
Настолько глупо, что даже немного смешно
Терпения синим.
Медив
Медив ответил juvenale
   118 / 686
вчера в 21:23
Рабьо не попал в сборную из-за конфликта с Дешамом.И даже престарелый Матюиди стал чемпионом мира играя в основе
И все равно, ему 24 года, а в сборной практически не играл. Вроде и большой талант, но это не мешало ему периодически терять место в основе ПСЖ, а через время снова возвращаться... Такая какая то карьера у него, непонятная
juvenale
juvenale ответил Медив
   46 / 686
вчера в 21:03
Рабьо такой себе топ... Там в сборную даже зовут не его, а престарелого Матюиди. То ли Дешам такой себе мазохист, то ли он адекватно оценивает таланты Рабьо. Лучше восхищаться трансфером Рэмзи, он хотя бы периодически тащил Арсенал. Не всегда, конечно. Но в одиночку Арсенал то особо и не потащишь
Рэмзи будет по пол сезона в лазарете
juvenale
juvenale ответил Медив
   46 / 686
вчера в 21:03
Рабьо такой себе топ... Там в сборную даже зовут не его, а престарелого Матюиди. То ли Дешам такой себе мазохист, то ли он адекватно оценивает таланты Рабьо. Лучше восхищаться трансфером Рэмзи, он хотя бы периодически тащил Арсенал. Не всегда, конечно. Но в одиночку Арсенал то особо и не потащишь
Рабьо не попал в сборную из-за конфликта с Дешамом.И даже престарелый Матюиди стал чемпионом мира играя в основе
Romeo 777
Romeo 777
   298 / 686
вчера в 21:00
Тут думаю Челси оказался заложником ситуации с баном. Покупать то других не можем, вот и пришлось выложить 45 млн.евро за Ковачича (судя по трансфермаркту), которого можно заявить на сезон. Первый сезон не ахти вышел в Челси, но и у нас он выполнял далеко не свои прямые функции, так же, как и Канте при Сарри. Посмотрим, как заиграет в на постоянной основе.
fineflat
fineflat ответил Тео Джонс
вчера в 20:47
Жоржиньо Кант Баркли Ковачич Дринкуоттер Бакойко РЛС. Даже если не будет Бакойко и не брать сломаного РЛС как сделать из этого 3 полузащитника?
spartach091
spartach091
   55 / 686
вчера в 20:46
Матео не тянул уровень Реала! Удачи ему
No problem
No problem
   123 / 686
вчера в 20:35
Удачи Синим.
Надеюсь купили «Своего Модрича»
Медив
Медив ответил juvenale
   118 / 686
вчера в 20:17
это только время покажет))да я не думаю,что сложно форму набрать,а вот это дно зачем вам нужно я хз лучше бы уже толстого оставили
Рабьо такой себе топ... Там в сборную даже зовут не его, а престарелого Матюиди. То ли Дешам такой себе мазохист, то ли он адекватно оценивает таланты Рабьо.
Лучше восхищаться трансфером Рэмзи, он хотя бы периодически тащил Арсенал. Не всегда, конечно. Но в одиночку Арсенал то особо и не потащишь
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил juvenale
   104 / 686
вчера в 20:17
Только если болелам юве.
Медив
Медив ответил Ми Ша
   118 / 686
вчера в 20:15
Не стоит расстраиваться, лично я не считаю трансфер Ковачича разводом, учитывая обстоятельства с баном и ценовые реалии на сегодня. Нормальный, состоявшийся игрок, дисциплинированный.
Я и не расстраиваюсь. Во-первых, многое зависит от тренера. Бывает даже самый донный футболист попадает в свою команду и раскрывается. Вон Конте же сделал из Мозеса чемпиона Англии, хотя его уровень как раз около чемпионата Турции. Если Лэмпарду нужен Ковачич - значит он ему нужен и у него есть планы на него.
Главное, что была честная конкуренция, смотришься хуже, чем конкуренты - садишься на лавку.
Во-вторых, я не такой фанат Сарри, чтобы считать, что он смог полностью раскрыть Ковачича.
Ну а в третьих, один фиг три месяца без Лофтуса, и хз не получит ли он потом травму. Так что какой то игрок все же нужен. Маунт хорош, но за его спиной должен быть кто то по-опытней
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
   46 / 686
вчера в 20:13
Ковачич времен Интера это топ. Он играл 8-ку или 10-ку и выглядел шикарно. И первое время в Реале он был оч силен, а дальше что-то пошло не так.
всем чем он запомнился в принтере,когда получал мяч,отдавал его назад
juvenale
juvenale ответил Тео Джонс
   46 / 686
вчера в 20:12
Ахахах какие вы двуличные ну вы поняли кто))), когда Барса Дембеля бунтаря подписала вы бомбили на весь мир, а когда полосатики такого же бунтаря если не хуже Рабьо взяли, который может разрушить полностью команду, то это праздник. Ахахах какие же вы смешные).
Ювентус это семья,там даже Тевес исправился))а вот у гнома все бунтуют
juvenale
juvenale ответил Медив
   46 / 686
вчера в 20:10
Угу, чувак пол года мяч не видел и провел это время, ругаясь с бывшим клубом - отличный трансфер, что уж
это только время покажет))да я не думаю,что сложно форму набрать,а вот это дно зачем вам нужно я хз лучше бы уже толстого оставили
juvenale
juvenale ответил Тео Джонс
   46 / 686
вчера в 20:10
Ахахах какие вы двуличные ну вы поняли кто))), когда Барса Дембеля бунтаря подписала вы бомбили на весь мир, а когда полосатики такого же бунтаря если не хуже Рабьо взяли, который может разрушить полностью команду, то это праздник. Ахахах какие же вы смешные).
Де Лихт и Рабьо кинули ватокатов с Месси хахаха лучший игрок мира Роналду просто притягивает топов
Медив
Медив ответил particular
   118 / 686
вчера в 20:05
Дааа... Настали времена, что и Ковачич для Челси считается приобретением... А, ведь, были времена и более весомых и значимых сделок..:))
Дааа...как это при трансферном запрете Челси не потратил на новых игроков лямов четыреста? Непонятно
Ми Ша
Ми Ша ответил Медив
   184 / 686
вчера в 20:05
Не стоит расстраиваться, лично я не считаю трансфер Ковачича разводом, учитывая обстоятельства с баном и ценовые реалии на сегодня. Нормальный, состоявшийся игрок, дисциплинированный.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил dimagas1
   104 / 686
вчера в 20:03
Ковачич времен Интера это топ. Он играл 8-ку или 10-ку и выглядел шикарно. И первое время в Реале он был оч силен, а дальше что-то пошло не так.
particular
particular
   13 / 686
вчера в 20:02
Дааа... Настали времена, что и Ковачич для Челси считается приобретением...
А, ведь, были времена и более весомых и значимых сделок..:))
dimagas1
dimagas1 ответил Y.N.W.A.
   146 / 686
вчера в 19:59
Ну тада Дембель) Ковачич времен Интера и больше 50 стоил, а нынешний, и близко нет.
Не стоил,Ковачич это такой игрок кторый вроде умеет все, но не умеет ничего лучше других ну как Хендесон или Маркизио(лучших годов),нет у него ни паса ,ни отбора,да и в атаку так себе.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Тео Джонс
   104 / 686
вчера в 19:57
Ну тада Дембель)
Ковачич времен Интера и больше 50 стоил, а нынешний, и близко нет.
Novograd
Novograd
   272 / 686
вчера в 19:51
не ну такое чтол сделаешь
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
   95 / 686
вчера в 19:45
Рабьо 0 дновачич 50 хахахаа
Ахахах какие вы двуличные ну вы поняли кто))), когда Барса Дембеля бунтаря подписала вы бомбили на весь мир, а когда полосатики такого же бунтаря если не хуже Рабьо взяли, который может разрушить полностью команду, то это праздник. Ахахах какие же вы смешные).
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Y.N.W.A.
   95 / 686
вчера в 19:43
Коут за 150 лямов)
Возможно, но Коут забивал голы и голевые оддавал, да и на футболках отрабатывает, а вот Ковачич это эпик фейл полный)
Медив
Медив ответил juvenale
   118 / 686
вчера в 19:38
Рабьо 0 дновачич 50 хахахаа
Угу, чувак пол года мяч не видел и провел это время, ругаясь с бывшим клубом - отличный трансфер, что уж
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Тео Джонс
   104 / 686
вчера в 19:36
Ахах это даже не смешно, а горько, печальнейшего развода сложно придумать гыгы.
Коут за 150 лямов)
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