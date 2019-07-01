«Челси» выкупил у «Реала» Ковачича

«Реал» объявил о трансфере в «Челси» полузащитника Матео Ковачича. Никаких подробностей не сообщается, но, по неофициальной информации, «синие» заплатили за хорвата 50 млн евро.
В прошлом сезоне Ковачич выступал за лондонцев в аренде, где провел 32 матча в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.
Настолько глупо, что даже немного смешно
Терпения синим.
Настолько глупо, что даже немного смешно
Терпения синим.
Надеюсь купили «Своего Модрича»
Надеюсь купили «Своего Модрича»
Лучше восхищаться трансфером Рэмзи, он хотя бы периодически тащил Арсенал. Не всегда, конечно. Но в одиночку Арсенал то особо и не потащишь
Лучше восхищаться трансфером Рэмзи, он хотя бы периодически тащил Арсенал. Не всегда, конечно. Но в одиночку Арсенал то особо и не потащишь
Главное, что была честная конкуренция, смотришься хуже, чем конкуренты - садишься на лавку.
Во-вторых, я не такой фанат Сарри, чтобы считать, что он смог полностью раскрыть Ковачича.
Ну а в третьих, один фиг три месяца без Лофтуса, и хз не получит ли он потом травму. Так что какой то игрок все же нужен. Маунт хорош, но за его спиной должен быть кто то по-опытней
Главное, что была честная конкуренция, смотришься хуже, чем конкуренты - садишься на лавку.
Во-вторых, я не такой фанат Сарри, чтобы считать, что он смог полностью раскрыть Ковачича.
Ну а в третьих, один фиг три месяца без Лофтуса, и хз не получит ли он потом травму. Так что какой то игрок все же нужен. Маунт хорош, но за его спиной должен быть кто то по-опытней
А, ведь, были времена и более весомых и значимых сделок..:))
А, ведь, были времена и более весомых и значимых сделок..:))
Ковачич времен Интера и больше 50 стоил, а нынешний, и близко нет.
Ковачич времен Интера и больше 50 стоил, а нынешний, и близко нет.