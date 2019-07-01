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«Рома» приобрела полузащитника «Наполи»

сегодня, 13:19

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара перебрался в «Рому».

21-летний гвинеец подписал с римлянами контракт до лета 2024 года. Ранее в обратном направлении последовал защитник Костас Манолас.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 16:09
Такое лицо черное, хороший товар для федуна.
RMUKMU
RMUKMU
   92 / 673
сегодня в 16:05
Рома не потеряла. Хорошего защитника махнули на хорошего полузащитника.
Inside91
Inside91
сегодня в 14:58
Фотка из жанра "Твоё лицо , когда впервые покинул джунгли"
95-shishani-95
95-shishani-95
   154 / 673
сегодня в 13:43
В Роме какие-то дураки сидят.
Как можно было продать Маноласа за 36 млн евро по нынешним ценам???
augur
augur
   485 / 673
сегодня в 13:34
удачи в Риме.
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