«Рома» приобрела полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара перебрался в «Рому».
21-летний гвинеец подписал с римлянами контракт до лета 2024 года. Ранее в обратном направлении последовал защитник Костас Манолас.
Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара перебрался в «Рому».
21-летний гвинеец подписал с римлянами контракт до лета 2024 года. Ранее в обратном направлении последовал защитник Костас Манолас.
Как можно было продать Маноласа за 36 млн евро по нынешним ценам???
Как можно было продать Маноласа за 36 млн евро по нынешним ценам???