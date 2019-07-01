ГлавнаяНовости

Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус»

сегодня, 13:14

Бывший полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».

28-летний футболист перешел в туринский клуб на правах свободного агента. В ближайшее время туринцы должны подтвердить трансфер.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноХасон перешел в «Валенсию»
Сегодня, 16:39 ФотоКомментарии1
ОфициальноТаргетт перешел в «Астон Виллу»
Сегодня, 14:41 ФотоКомментарии3
Официально«Рома» приобрела полузащитника «Наполи»
Сегодня, 13:19 ФотоКомментарии5
ОфициальноБывший игрок «Челси» перешел в «Трабзонспор»
Сегодня, 11:05 Комментарии3
ОфициальноЛука Пеллегрини стал игроком «Ювентуса»
Сегодня, 10:38 ФотоКомментарии5
ОфициальноСпинаццола стал игроком «Ромы»
Сегодня, 10:27 ФотоКомментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N ответил cska plus
   435 / 673
сегодня в 16:16
Куда столько прутся в Юве, он что безразмерный.
кошелёк у мешка безразмерный. все идут денег заработать же после роналды
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 16:10
Куда столько прутся в Юве, он что безразмерный.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Bavaria_N
   207 / 673
сегодня в 15:56
денег заработать на старость перешёл в итальянский мешок
    Bavaria_N
    Bavaria_N
       435 / 673
    сегодня в 14:14
    денег заработать на старость перешёл в итальянский мешок
    Don trambon
    Don trambon
       264 / 673
    сегодня в 13:43
    старуха то этих полузащитников мариновать будет? или на халяву и так сойдёт?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       6 / 673
    сегодня в 13:20
    Удачи Аарончику. Сейчас и кривоногого гения жаль терять, а уж тем более бесплатно отпускать игрока, за которого можно было выручить миллионов 40.

    Но это мерзкое руководство в принципе в менеджементе не шарит, что с него спрашивать.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       464 / 673
    сегодня в 13:19
    удачи парню. Любимый игрок в Арсенале был!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100