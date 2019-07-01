Бывший полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».
28-летний футболист перешел в туринский клуб на правах свободного агента. В ближайшее время туринцы должны подтвердить трансфер.
Бывший полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».
28-летний футболист перешел в туринский клуб на правах свободного агента. В ближайшее время туринцы должны подтвердить трансфер.
Но это мерзкое руководство в принципе в менеджементе не шарит, что с него спрашивать.
Но это мерзкое руководство в принципе в менеджементе не шарит, что с него спрашивать.