Месси: «Считаю, что нам не дали два пенальти»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в полуфинальном матче Кубка Америки.
Считаю, что мы провели отличный матч. Мы приложили огромные усилия, и соперник не был сильнее нас.
Во время игры было несколько очевидных нарушений [со стороны Бразилии], но арбитры ни разу не воспользовались VAR. Считаю, что нам не дали два пенальти. Также у нас было два попадания в штангу, но мы не смогли использовать созданные шансы.
Если не смотреть на результат, сегодня мы были на высоте.
Осасунщик.
Осасунщик.
Пенки выпрашивает....Пенесси😂
Пенки выпрашивает....Пенесси😂
днище е****.
днище е****.
Почему он не болтал так, когда судья вытащил из из группы на ЧМ, не дав пробить пенальти сборной Нигерии???
Почему он про Челси ничего не сказал, которым судья не дал ЧЕТЫРЕ ПЕНАЛЬТИ ЗА ОДНУ ИГРУ???
Или про ПСЖ с Айтекином???
Почему он не болтал так, когда судья вытащил из из группы на ЧМ, не дав пробить пенальти сборной Нигерии???
Почему он про Челси ничего не сказал, которым судья не дал ЧЕТЫРЕ ПЕНАЛЬТИ ЗА ОДНУ ИГРУ???
Или про ПСЖ с Айтекином???