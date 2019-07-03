Месси: «Считаю, что нам не дали два пенальти»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Считаю, что мы провели отличный матч. Мы приложили огромные усилия, и соперник не был сильнее нас.

Во время игры было несколько очевидных нарушений [со стороны Бразилии], но арбитры ни разу не воспользовались VAR . Считаю, что нам не дали два пенальти. Также у нас было два попадания в штангу, но мы не смогли использовать созданные шансы.

Если не смотреть на результат, сегодня мы были на высоте.