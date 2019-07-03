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Месси: «Считаю, что нам не дали два пенальти»

сегодня, 06:30
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Считаю, что мы провели отличный матч. Мы приложили огромные усилия, и соперник не был сильнее нас.

Во время игры было несколько очевидных нарушений [со стороны Бразилии], но арбитры ни разу не воспользовались VAR. Считаю, что нам не дали два пенальти. Также у нас было два попадания в штангу, но мы не смогли использовать созданные шансы.

Если не смотреть на результат, сегодня мы были на высоте.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   270 / 699
сегодня в 11:21
нытик епта , то штанг понаставили не там то пендали аргам не дали )))))) с игры слабо забить? давай гном адьёс , сборная ничего не выиграет никогда пока ты в ней!!!
Hexenwind
Hexenwind
   651 / 699
сегодня в 11:16
Аргентина вылетела, один пенальти был, второго не было... Надо с игры забивать а не валиться при каждом контакте, думал Аргентина все же выиграет, даже уверен был, но не судьба видимо пока в команде гном,
League1
League1
   53 / 699
сегодня в 10:55
Слабый футболист.
Осасунщик.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   109 / 699
сегодня в 10:50
Подсвистывали хозяевам не без этого, но не так уж критично чтобы поражение на одних судей списывать.
Гавроша
Гавроша
   92 / 699
сегодня в 10:15
Тянули бразильцев, видно было.
spartach091
spartach091
   40 / 699
сегодня в 09:57
Ахахахах, меське надо былр дать 3 пенальти, ну чтобы наверняка
NGY
NGY
   29 / 699
сегодня в 09:56
Ахахаха....😂😂😂

Пенки выпрашивает....Пенесси😂
razdvatri
razdvatri
   229 / 699
сегодня в 09:46
надо было нырять красивее
Ballack_Germany
Ballack_Germany
   365 / 699
сегодня в 09:32
прочитав это сразу вспоминается Анатолий Байдачный с его тремя пенальти в первом тайме!
dzvinka
dzvinka
   36 / 699
сегодня в 09:28
три, три пенальти, с****, а лучше 4! ахахахахахаха
днище е****.
Footbolista
Footbolista
   4 / 699
сегодня в 09:04
Понаставили штанг...невозможно играть))...
Footbolista
Footbolista
   4 / 699
сегодня в 09:02
Месси: Штаги убрать...пенальти назначать! ))....
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Сантус
   254 / 699
сегодня в 08:54
...а я думал он в третий раз уйдет из сборной и наконец то позволит им создать команду....
Не уйдет. Будет сидеть до следующего ЧМ, ждать своей лебединой песни. А вдруг фартанет напоследок?
Raamtvall
Raamtvall
   434 / 699
сегодня в 08:53
Семь, угу. Сопливое гномьё только плакаться и умеет. Играть надо, клоун.
Don trambon
Don trambon
   60 / 699
сегодня в 08:33
за судьями это к федуну. судьишки будут удалять только игроков соперника и ставить пенки если с игры не можешь.
LOpp
LOpp
   9 / 699
сегодня в 08:08
Надо было попросить у Гинера лысого Карасёва
mihaluch
mihaluch
   46 / 699
сегодня в 07:52
Аргентина выглядела неплохо, ну а пенальти на усмотрение судьи.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   124 / 699
сегодня в 07:38
Опять "инопланетянин" навалил полную тарелку 62а ! Ну ничего, Лева! Скоро уже чемпионат, на алавесах, да сельтах с леганесами оттянешься. Там у тебя получается.
Роман Романов
Роман Романов
   252 / 699
сегодня в 07:34
Если не смотреть на результат, ты уже выиграл и ЧМ и КА. Одно нытье.
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 699
сегодня в 07:11
Венесуеле не дали три пенальти в матче с вами. Что ж ты тогда молчал гном??
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 699
сегодня в 07:10
Не пенальти - нет голов! Гном по другому забить не может, все надеется на судью ну или на крайняк что партнеры его затащат. В этот раз не получилось, так что давай адьос гном!
амурец
амурец
   81 / 699
сегодня в 07:10
да он подзабыл, что не в Барселоне, где левые пенали дают
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 699
сегодня в 07:09
Не помню чтобы Марадонна штангами гордился
lawr19730
lawr19730
   348 / 699
сегодня в 07:07
Ух ты! "Великий" про судей заговорил)Пора в Китай вместе с зубатым)
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 07:05
Ахахах! Ну и гном же в натуральном виде, привык же, что в Барсе постоянно дают им левые пенальти, с игры надо забивать недотёпа.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 699
сегодня в 07:02
На везенье в финал не удалось выйти.
95-shishani-95
95-shishani-95
   75 / 699
сегодня в 06:53
Привык, что всегда его барсу тащат судьи???
Почему он не болтал так, когда судья вытащил из из группы на ЧМ, не дав пробить пенальти сборной Нигерии???
Почему он про Челси ничего не сказал, которым судья не дал ЧЕТЫРЕ ПЕНАЛЬТИ ЗА ОДНУ ИГРУ???
Или про ПСЖ с Айтекином???
Aчиститель
Aчиститель
   690 / 699
сегодня в 06:47
Много нытья от проигравших.
Сантус
Сантус
   321 / 699
сегодня в 06:35
...а я думал он в третий раз уйдет из сборной и наконец то позволит им создать команду....
Project Pandora
Project Pandora
   673 / 699
сегодня в 06:32
Пффф!!
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