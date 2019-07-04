Грановская: «Лэмпард обладает фантастическими знаниями и пониманием клуба»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение на пост главного тренера команды.

Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в «Челси» в качестве главного тренера. Фрэнк обладает фантастическими знаниями и пониманием клуба, а в прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров в мире.

После 13 лет в нашей команде в качестве игрока, когда он стал легендой клуба и нашим рекордсменом, мы считаем, что это идеальное время для его возвращения, и рады, что он согласился. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку, чтобы он смог добиться успеха.