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Грановская: «Лэмпард обладает фантастическими знаниями и пониманием клуба»

сегодня, 11:21

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды

Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в «Челси» в качестве главного тренера. Фрэнк обладает фантастическими знаниями и пониманием клуба, а в прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров в мире. 

После 13 лет в нашей команде в качестве игрока, когда он стал легендой клуба и нашим рекордсменом, мы считаем, что это идеальное время для его возвращения, и рады, что он согласился. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку, чтобы он смог добиться успеха. 

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