Руэда: «Возможно, мыслями мы уже были в финале с Бразилией»

Главный тренер сборной Чили прокомментировал поражение своей команды от Перу (0:3) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Сегодня мы столкнулись с сильным соперником, который очень быстро, за 20 минут, решил исход этой встречи. Полагаю, всё было решено уже после второго гола. Мы старались отыграться и после, но этого не произошло. Возможно, мы вошли в игру, думая о финале, а не о сегодняшнем матче. Считаю, что перуанцы преподнесли нам сюрприз. Мы пытались ответить голом после счёта 0:2, но Гальесе (Прим. – вратарь сборной Перу) прекрасным образом отражал все наши удары.

Я всегда ставлю цель выйти в финал. Не знаю, что стало причиной таких 20 минут в начале встречи.

Когда матч проигран, всю ответственность на себя берёт тренер. Теперь я должен спокойно проанализировать игру.