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Джастин: «Первые две недели до первой игры самые сложные»

сегодня, 11:06

Новичок «Лестера» Джеймс Джастин рассказал о предсезонной подготовке «лис». 

Это очень тяжелая подготовка, но нужно готовиться к играм. Это самая важная вещь, ведь вы должны набрать хорошую форму.

Говорят, что первые две недели до первой игры самые сложные, а затем все становится проще. 

Это то, к чему мы все стремимся. Простой девиз - пройди первые две недели, постарайся сделать все возможное и посмотри, какую форму ты наберешь. 

Напомним, что Джеймс Джастин присоединился к «Лестеру» на прошлой неделе. 

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