Джастин: «Первые две недели до первой игры самые сложные»

Новичок «Лестера» Джеймс Джастин рассказал о предсезонной подготовке «лис».
Это очень тяжелая подготовка, но нужно готовиться к играм. Это самая важная вещь, ведь вы должны набрать хорошую форму.
Говорят, что первые две недели до первой игры самые сложные, а затем все становится проще.
Это то, к чему мы все стремимся. Простой девиз - пройди первые две недели, постарайся сделать все возможное и посмотри, какую форму ты наберешь.
Напомним, что Джеймс Джастин присоединился к «Лестеру» на прошлой неделе.