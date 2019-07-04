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Гарека: «Мы настроены выиграть Кубок Америки»

сегодня, 07:14
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 3Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека дал комментарий после победы над Чили (3:0) в полуфинале Кубка Америки.

Наша команда показала отличную игру против большого соперника.

Финальные матчи имеют совершенно другой оттенок. Мы настроены победить.

В финале перуанцам предстоит сыграть с хозяевами турнира – сборной Бразилии.

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Все комментарии
beefs
beefs
   76 / 687
сегодня в 08:27
Флаг в руки и за кубком...
Vladimir808
Vladimir808
   170 / 687
сегодня в 08:11
Ну какой ещё настрой может быть после победы в полуфинале над обладателем Кубка?
Только победа!!!
А соперник точно с таким настроем, забрать Кубок!!!
Финал ожидается- просто огонь!!!!) А победит Бразилия!!!)
Alladins
Alladins
   129 / 687
сегодня в 08:08
Тоже от успеха понесло.
Novograd
Novograd
   380 / 687
сегодня в 07:48
Ну еси рвать то рвать до победного
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