Гарека: «Мы настроены выиграть Кубок Америки»

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека дал комментарий после победы над Чили (3:0) в полуфинале Кубка Америки.
Наша команда показала отличную игру против большого соперника.
Финальные матчи имеют совершенно другой оттенок. Мы настроены победить.
В финале перуанцам предстоит сыграть с хозяевами турнира – сборной Бразилии.
Только победа!!!
А соперник точно с таким настроем, забрать Кубок!!!
Финал ожидается- просто огонь!!!!) А победит Бразилия!!!)
Только победа!!!
А соперник точно с таким настроем, забрать Кубок!!!
Финал ожидается- просто огонь!!!!) А победит Бразилия!!!)