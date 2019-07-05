Рафинья: «Надеюсь, Неймар и Гризманн перейдут в „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал возможный переход в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и форварда «Атлетико» .

Надеюсь, что Неймар вернётся. Он замечательный игрок, который мог бы принести много пользы «Барселоне».

Я никогда не видел ничего похожего на трио Месси-Неймар-Суарес, чистая магия. И я надеюсь, что Гризманн тоже придёт.