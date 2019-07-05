Рафинья: «Надеюсь, Неймар и Гризманн перейдут в „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал возможный переход в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Надеюсь, что Неймар вернётся. Он замечательный игрок, который мог бы принести много пользы «Барселоне».
Я никогда не видел ничего похожего на трио Месси-Неймар-Суарес, чистая магия. И я надеюсь, что Гризманн тоже придёт.
Рафинья также добавил, что настроен закрепиться в основе «сине-гранатовых».
В следующем сезоне я вижу себя в «Барселоне» и буду бороться, чтобы продолжать быть её игроком.
Я хочу играть в футбол, а «Барселона» является моим домом. У меня есть контракт с этим клубом, и я очень уверен в себе.
Недавно появилась информация о том, что наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде якобы одобрил трансферы Неймара и Гризманна.