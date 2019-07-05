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Рафинья: «Надеюсь, Неймар и Гризманн перейдут в „Барселону“»

сегодня, 07:49

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал возможный переход в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Надеюсь, что Неймар вернётся. Он замечательный игрок, который мог бы принести много пользы «Барселоне».

Я никогда не видел ничего похожего на трио Месси-Неймар-Суарес, чистая магия. И я надеюсь, что Гризманн тоже придёт.

Рафинья также добавил, что настроен закрепиться в основе «сине-гранатовых».

В следующем сезоне я вижу себя в «Барселоне» и буду бороться, чтобы продолжать быть её игроком.

Я хочу играть в футбол, а «Барселона» является моим домом. У меня есть контракт с этим клубом, и я очень уверен в себе.

Недавно появилась информация о том, что наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде якобы одобрил трансферы Неймара и Гризманна.

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