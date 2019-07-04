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Лэмпард: «Канте - один из величайших полузащитников в мире»

сегодня, 16:51

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал полузащитника своей команды Нголо Канте одним из самых лучших центральных хавбеков в мире. 

Я думаю, что я уже это говорил вслух раньше, что Канте - один из величайших полузащитников в мире. 

За последние несколько лет его выступления были выдающимися. Это большое удовольствие, что теперь я могу работать с игроками такого класса. 

Ранее Фрэнк Лэмпард порассуждал на тему того, кем можно будет заменить полузащитника Эдена Азара, который ушел недавно в «Реал».

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