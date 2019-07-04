Лэмпард: «Канте - один из величайших полузащитников в мире»

Новый главный тренер «Челси» назвал полузащитника своей команды одним из самых лучших центральных хавбеков в мире.

Я думаю, что я уже это говорил вслух раньше, что Канте - один из величайших полузащитников в мире.

За последние несколько лет его выступления были выдающимися. Это большое удовольствие, что теперь я могу работать с игроками такого класса.