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Дзола расстроен тем, что поздно покинул «Челси»

сегодня, 05:26

«Челси» вчера объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. В свою очередь, Джанфранко Дзола, входивший в штаб Маурицио Сарри, лондонский клуб покинул. 53-летний специалист признался, что хотел бы раньше узнать о том, что его больше не видят в качестве тренера «синих».

Я довольно поздно об этом узнал, и все тренерские места в других командах уже разобрали. Но это не так критично. Важно то, что это опыт работы в топ-клубе у топ-тренера помог моей карьере.

Раньше я работал главным тренером, и сейчас моя цель – снова стать им. Однако поработать с Маурицио и «Челси» было прекрасной возможностью.

Хочу поблагодарить игроков, весь тренерский штаб и болельщиков за этот замечательный год, что мы провели вместе. «Челси» в моём сердце, и я горд, что столь многого достиг в этом клубе.

Я бы хотел остаться в Англии и подождать, что будет дальше.

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сегодня в 05:38
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