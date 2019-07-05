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Ф. де Йонг: «Теперь мой кумир станет моим партнёром»

сегодня, 03:58

Полузащитник Френки де Йонг официально стал игроком «Барселоны» и дал первый комментарий в качестве футболиста «сине-гранатовых».

Счастлив наконец оказаться здесь. Я мечтал играть за «Барселону» с детства, теперь я тут, и это прекрасно.

Я с большим нетерпением жду первого выхода на поле «Камп Ноу». Я счастлив от того, что теперь могу играть с Месси, за игрой которого я всегда смотрел. Теперь мой кумир станет моим партнёром.

Мне нравится стиль игры «Барселоны». У «Барсы» и «Аякса» очень схожая философия, и я думаю, что мне это понравится.

У «Барселоны» всегда была особая связь с Голландией, и я надеюсь не нарушить эту традицию. Хочу стать одним из выдающихся голландских футболистов, когда-либо игравших за «Барселону».

Сумма трансфера де Йонга из «Аякса» в «Барселону» составила 75 млн евро.

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Barcelona
Barcelona
сегодня в 04:33
У «Барселоны» всегда была особая связь с Голландией, и я надеюсь не нарушить эту традицию. Хочу стать одним из выдающихся голландских футболистов, когда-либо игравших за «Барселону
Золотые слова!
Begemott
Begemott
   122 / 699
сегодня в 03:59
И перестанет быть кумиром.
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