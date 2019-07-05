Ф. де Йонг: «Теперь мой кумир станет моим партнёром»

Полузащитник официально стал игроком «Барселоны» и дал первый комментарий в качестве футболиста «сине-гранатовых».

Счастлив наконец оказаться здесь. Я мечтал играть за «Барселону» с детства, теперь я тут, и это прекрасно.

Я с большим нетерпением жду первого выхода на поле «Камп Ноу». Я счастлив от того, что теперь могу играть с Месси, за игрой которого я всегда смотрел. Теперь мой кумир станет моим партнёром.

Мне нравится стиль игры «Барселоны». У «Барсы» и «Аякса» очень схожая философия, и я думаю, что мне это понравится.

У «Барселоны» всегда была особая связь с Голландией, и я надеюсь не нарушить эту традицию. Хочу стать одним из выдающихся голландских футболистов, когда-либо игравших за «Барселону».