Ибрагимович отличился дублем и принес «Гэлакси» победу

37-летний нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» продолжает показывать эффектную игру в МЛС . В очередном матче регулярного чемпионата против «Торонто» шведский форвард отличился два раза - на 76-й и 89-й минутах. Его команда одержала победу (2:0).

Ибрагимович забил уже 13 голов в 15 матчах этого сезона и продолжает напоминать о себе громкими высказываниями.

