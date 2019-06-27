Игры разума и грязные трюки защитников

сегодня, 10:30

На «Соккер.ру» - о темной стороне футбола. Для брутальных защитников звездный статус атакующих игроков часто ничего не значит.

Отвлечение внимания

Фалькао рассказал, что Хименес играл против него в отборочном матче к ЧМ -2014, когда Уругвай обыграл Колумбию со счетом 2:0. Сначала выпускник школы Диего Симеоне использовал технику уводящих от цели собрания вопросов. Хосе Мария поинтересовался у Радамеля, какой у него автомобиль.

Наивный колумбиец отвлекся и реально начал отвечать, а тем временем Хименес уже был весь в игре и принял мяч. Эту тактику центральный защитник применял весь матч. Успел спросить у Фалькао, почему у флагов Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одинаковые цвета? И даже когда Радамель понял, что его троллят – отвлечься не смог.

Затем Хименес использовал для игр разума правду – 10 сентября 2013 года как раз был дебют защитника за Уругвай, поэтому пришел к Фалькао и заявил, что очень счастлив и сделает татуировку с датой игры. Также хитрый Хосе Мария сумел выключить Радамеля из игры вопросом, как пишется на английском языке слово «сентябрь», с «р» или без нее?

Конечно, тактику с надоедливыми вопросами не по теме применяют многие защитники. Можно спрашивать о любимом блюде. Если хочешь разозлить – что-то личное. Пойдут вопросы по школьной программе – вроде тех шоу, где люди не обязательно не знают ответ, но смешно ошибаются, поскольку их выдернули из толпы, застали врасплох.

Так работает психика человека. И если у защитника хорошо подвешен язык – отвлечет форварда. Перед угловыми всегда можно поболтать, или пока идет атака твоей команды. Правда, у тактики есть минус. Некоторые нападающие умеют не реагировать на вопросы, другие – как Златан, могут уничтожить ответами самого тролля, а если попадется мстительный мастер – ответит голами.

Физическое воздействие

Чилиец Хара, которому на днях самый высокоморальный форвард в истории Луис Суарес выпрашивал желтую карточку за подножку парню, выбежавшему на поле, в свое время был дисквалифицирован за «неспортивное поведение». Заключалось ситуация в том, что защитник чемпионов Южной Америки попытался вставить палец в задний проход Кавани.

Эдинсона провокация взбесила, он отмахнулся, а Хара «подрисовал» эпизод до второй желтой карточки форварду. Но в результате сам Гонсало был наказан дисквалификацией, хотя многие упустили из виду еще один важный аспект эпизода. Кавани разозлился не только из-за попытки проверить его простату, но и после слов Хары. Отец форварда тогда находился в тюрьме, поскольку сбил мотоциклиста – 19-летний парень скончался от полученных травм.

Хара заявил Кавани, что его папа сядет на двадцать лет. Защитник точно знал подробности личной жизни форварда и использовал информацию. Хотя и с пальцем поворот далеко не новый, а некоторые применяли целые ладони. Когда Винни Джонс хватал Пола Гаскойна за причиндалы – и повторил трюк недавно, когда старики-разбойники снова встретились, то явно хотел выбить молодого атакующего хавбека из колеи.

Кстати, «Уимблдон» и «Ньюкасл» тогда сыграли 0:0, то есть Джонс сумел запугать Пола. Похожие истории происходили с соперниками Пабло «Проктолога» Альфаро. Легендарный для «Севильи» защитник имел диплом доктора, но прозвище получил за провокации в стиле Хары. Испанец, учивший всяким приемам юного Серхио Рамоса (с кем поведешься, как говорят), постоянно пытался вывести «проверкой простаты» то Зидана, то Бекхэма, то звезд «Барселоны», за которую не смог заиграть.

Конечно, физическое воздействие может быть банальным – наступить на бутсу, ударить в пятку, толкнуть локтем в спину. Но есть еще один незаметный вид провокаций, причем его применяют также форварды – многие игроки щипаются. У кого железная хватка, может оставить на теле соперника с десяток кровоподтеков. Причем доказать судье что-то сложно, если в суматохе при угловом тебя больно ущипнули. И отвечать нельзя, ведь судья накажет.

Специально нанесенные травмы сейчас редкость – слишком большие деньги крутятся в топ-лигах, чтобы корчить из себя Роя Кина. Защитники редко кусаются – Суарес научил, что так делать нельзя, а вот плевки долгое время были сравнительно популярным методом. Плевались в Южной Америке и Европе – например, в АПЛ Джон Эванс из МЮ и Паппис Сиссе из «Ньюкасла» обменялись плевками (получили 7 и 6 матчей дисквалификации).

Диего Коста сморкался в сторону Рамоса или себе в перчатку, а стряхивал на Серхио, за что тот ответил плевком в форварда «Атлетико». Хотя и легенда «Реала», разумеется, применяет грязные приемы. Где можно врезаться в соперника или подтолкнуть – врежется, можно сбить, как Месси в Эль Класико – собьет, да и плевался Серхио не раз. Причем репутация Рамоса порой играет против него. Плюнул в сторону Аспаса – скорее, чтобы унизить, ведь был далековато от Яго. Но был выбран ракурс, на котором казалось, что игрок «Реала» плюет точно в соперника.

Словесные оскорбления

Когда Джонс получил задачу персонально опекать Гаскойна, то подошел к вопросу «творчески». Часто подходил к Полу со спины, обзывал соперника «толстяком», хрипел, что откусит хавбеку ухо, что смешает его с болотом или нанесет травму. Что Винни вышел не играть в футбол, а убивать, а Гаскойн нежилец. Разумеется, бил, наступал на бутсы, а после матча 20-летний Пол плакал в раздевалке.

При этом Винни остался собой – отправил на следующий день сопернику розу в подарок. Но Гаскойн не промах – в ответ передал туалетный ершик. Сейчас между легендами британского футбола отличные отношения, но тридцать лет назад агрессия Джонса сработала. Оскорбления – традиционная для футбола вещь. В прошлом сезоне довелось слышать в игре, как капитан одной из команд сказал судье: «Рэф, а чего они обзываются?»

Сформулировано смешно и по-детски, но на деле защитники часто применяют оскорбления, чтобы вывести форвардов из себя. Причем если судья услышит, как ты обозвал соперника в ответ – сам получишь карточку. И не сказать, что нападающие не могут использовать те же методы – Суарес как-то доигрался в словах. А самый знаменитый случай произошел, когда Матерацци в ответ на шутки Зидана, что Марко пора примерить майку француза, раз постоянно так близко около Зинедина трется, отреагировал: «Лучше примерю твою сестру».

А после этого плеймейкер Франции ударил Марко головой в грудь, вскипела горячая кабильская кровь. Зидан позже сначала намекал, что фраза была о матери – которая как раз тогда лежала в больнице, но Марко настаивает, что никогда бы не оскорбил чужую маму, поскольку его собственная умерла, когда ему было 15. Так что похоже на правду – самый знаменитый удар головой в истории футбола случился, когда атакующий игрок несколько раз одинаково пошутил, а второй ответил на личную тему.

Причем понятно, что «примерю сестру» - еще культурно сформулировано, ведь Матерацци даже не знал, что у Зидана есть сестра. Например, Роналду несколько раз специально пытались разозлить, упоминая ориентацию. Хотя редко, ведь Криштиану сильно возмущался, когда Коке провернул такой трюк, пытаясь спровоцировать португальца. Про матерей тоже стараются не упоминать – легко сразу получить. Зато в мире не так много памятников по мотивам провокаций, а один из них – эпизоду Зидана и Матерацци, стоит в Париже.

Лекарство начало действовать

При VAR сложнее плеваться и кусаться – теперь сразу получишь красную карточку, а потом – дисквалификацию. Впрочем, если речь не о женском чемпионате мира, ведь камерунская защитница Эжанге плюнула на днях в нападающую сборной Англии Дагган, судья посмотрела повтор, но выдала лишь желтую карточку, что ни в какие ворота не лезет. Нельзя так делать, ведь плевок – оскорбление и низость.

Впрочем, Хара получил за провокацию с Кавани лишь 2 матча дисквалификации – еще один прокол законов на эту тему. Зато камеры заставили игроков закрывать рты ладонями, когда обзывают друг друга. Всегда можно получить длительную дисквалификацию, если прочитают по губам, а потом опросят свидетелей эпизода. Также все труднее поступать так, как защитники старой школы – использовать «запугивающие» подкаты. И нельзя отвечать ударами локтей в воздухе, рассказывая, что случайно.

Замечательно, что в футболе труднее использовать грязные приемы. Когда Хименес троллил Фалькао, то не нарушал футбольные правила. Нет запрета на вопрос, как пишется слово «чересчур» - даем подсказку русскоязычным игрокам из РПЛ , ведь как-то проводили опрос в известном ВУЗе, а многие студенты не смогли правильно его написать. А Гулиеву и Глушакову повезло, что не форварды – у любого защитника с талантами Василия Березуцкого в плане «поговорить» нашлись бы к ним вопросы.

Отсылка к женам, мамам или сестрам, оскорбления, тычки, плевки и щипание – грязные приемы. А вот в том, что Хименес провернул с Фалькао, есть даже что-то изящное, плутовское. И понятно, что эту тактику представитель, пожалуй, самой последовательной и одной из самых надежных линии защиты последних лет в мировом футболе, применял не раз. Просто не все форварды такие честные, как Фалькао – стыдно признать, что Хосе Мария выбил их из колеи вопросами.

Например, о том, почему флаги Венесуэлы, Колумбии и Эквадора в одних цветах? Раскроем «тайну». Был флаг Великой Колумбии на территориях этих трех государств и Панамы, которым пользовался Франсиско де Миранда. Революционер, который боролся за независимость стран Южной Америки от Испании, шел в бой под триколором желтого, синего и красного цветов, а эти цвета унаследовали. Как видите, троллинг защитников может быть образовательным.